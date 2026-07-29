Sony va lancer deux nouveaux casques sans fil à bas prix

Sony se prépare à la commercialisation des WH-CH530 et WH-CH730N, deux casques sans fil abordables. Un large choix de coloris serait proposé aux consommateurs.

Sony WH-CH720N
Le WH-CH720N. Crédit : Sony

En 2023, Sony lançait sur le marché les WH-CH520 et WH-CH720N, des casques sans fil respectivement d’entrée et de milieu de gamme. Plus de trois ans plus tard, leurs successeurs s’apprêtent à être rendus disponibles par la marque nippone. Les WH-CH730N et WH-CH530 ont été repérés sur des documents d’importation par le site spécialisé The Walkman Blog, laissant entrevoir une sortie prochaine pour les deux produits, plus abordables que l’excellent mais coûteux WH-1000XM6.

Le WH-CH530 se déclinerait dans pas moins de six coloris : noir, blanc, rose, rouge, vert menthe et bleu. Il s’agit d’un casque sans fil à très bas prix, le modèle précédent était sorti à 70 euros et on le trouve pour bien moins cher actuellement. Il est dépourvu de réduction de bruit, ce qui en fait une option visant un public peu technophile, qui veut s’équiper d’un casque Sony Bluetooth sans se ruiner et sans vraiment avoir d’exigences sur la qualité audio.

WH-CH530 et WH-CH730N, les nouveaux casques sans fil pas cher de Sony

Le WH-CH730N serait quant à lui proposé en cinq coloris : noir, blanc, rose, bleu et beige. Ce casque est lui doté d’une fonction de réduction de bruit pour renforcer l’immersion, ce qui fait forcément grimper le tarif. Le WH-CH720N de 2023 était vendu à 150 euros à sa sortie, plus de deux fois plus cher. On peut s’attendre à ce que Sony vise un tarif à peu près similaire pour cette nouvelle itération.

On espère par contre de sérieuses améliorations, comme la prise en charge du LC3 ou du LDAC. Si ce n’est pas le cas, le WH-CH730N risque de se frotter à la concurrence de son propre prédécesseur, qu’on peut aujourd’hui trouver à moins de 70 euros. D’ailleurs entre un WH-CH720N et un WH-CH530 au même prix, le second risque de faire pâle figure.

Les Sony WH-CH530 et WH-CH730N devrait être annoncés en août ou début septembre. Généralement, le constructeur ouvre les ventes dans la foulée de la présentation.


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