iOS 27 : l’iPhone 17 n’aura pas droit à ces deux nouveautés de Siri AI

Alors qu'Apple a annoncé de nombreux changements à venir pour Siri, son assistant IA, l'iPhone 17 standard doit déjà renoncer à deux d'entre eux. L'explication est aussi simple que frustrante.

Les aficionados d'Apple n'ont pas manqué la grande annonce de la récente Keynote : iOS 27 arrive. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a des nouveautés au programme. Comme c'est désormais le cas depuis quelques années, l'intelligence artificielle occupe une part de choix dans les fonctionnalités à venir. C'est encore plus vrai pour iOS 27 puisque la mise à jour du système est celle qui introduira Siri AI, la nouvelle version de l'assistant made in Apple. Propulsé cette fois-ci par Gemini de Google.

Précision importante : seuls certains appareils de la marque auront droit à Siri AI. Il faut cependant s'attarder sur les détails. En effet, les fonctionnalités prévues pour Siri AI n'ont pas toutes les mêmes prérequis techniques. Vous vous en doutez, si nous prenons la peine de le préciser, c'est que cela a une conséquence. À savoir que l'iPhone 17 standard ne pourra pas prétendre à deux nouveautés de Siri AI.

Pourquoi l'iPhone 17 ne profitera pas de toute la puissance de Siri AI

En l’occurrence, il s'agit de l'amélioration de l'expressivité des voix de Siri, ainsi que l'amélioration de la dictée vocale sur l'ensemble du système. Deux points qui nécessitent 12 Go de RAM sur le smartphone. Or, l'iPhone 17 n'en contient que 8 Go. Notez que c'est la première fois qu'Apple monte la barre des prérequis en matière de mémoire RAM depuis l'arrivée d'Apple Intelligence en 2024.

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Rappelons que les détenteurs d'un appareil Apple compatible pourront se servir de deux curseurs pour modifier l'expressivité et la rapidité d'élocution de Siri. Quant à la dictée vocale, l'IA pourra transformer un discours en texte épuré des hésitations, des répétitions et autres tics de langage. Elle gérera aussi les majuscules en début de phrase, la ponctuation et la mise en page. Des deux nouveautés citées, c'est probablement celle-ci que les adeptes de la prise de note vocale regretteront le plus sur leur iPhone 17.