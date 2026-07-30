La première faiblesse de ChatGPT apparaît au moment où il s’apprête à battre un record historique

ChatGPT s’approche d’un seuil qu’aucun service en ligne n’avait atteint aussi rapidement. Un internaute sur huit ouvre désormais le chatbot chaque semaine. Ce calendrier trahit toutefois un ralentissement que personne n’attendait chez OpenAI.

ChatGPT
Crédits : 123RF

Les assistants conversationnels se sont imposés en trois ans comme des outils du quotidien. Leur adoption a battu tous les records du numérique, avec des courbes de croissance que ni les réseaux sociaux ni les moteurs de recherche n’avaient connues. Cette dynamique attire une concurrence redoutable, et les rapports de force basculent d’un trimestre à l’autre. Gemini a fait passer ChatGPT sous la barre des 50 % du marché mondial des chatbots grand public. Les positions dominantes se construisent vite dans ce domaine, et elles s’y perdent tout aussi vite.

ChatGPT s’apprête pourtant à franchir un palier inédit dans l’histoire des applications. OpenAI a détaillé son plan pour transformer ChatGPT en assistant universel du quotidien numérique. Le compteur d’inscrits actifs sert d’argument central auprès des investisseurs qui financent cette course. Le chiffre partagé en interne arrive toutefois avec une nuance embarrassante.

ChatGPT atteindra le milliard d’utilisateurs hebdomadaires avec sept mois de retard sur l’objectif d’OpenAI

ChatGPT est sur le point de réunir un milliard d’utilisateurs actifs hebdomadaires. Selon The Information, qui s’appuie sur des données partagées en interne chez OpenAI, l’entreprise espérait franchir ce cap dès la fin 2025. L’assistant y parvient à la mi-2026, soit sept mois plus tard. La progression reste vertigineuse pour autant. Le compteur affichait 400 millions de connexions par semaine en février 2025, puis 800 millions au mois d’octobre selon Sam Altman, le patron de la société. La barre des 900 millions est tombée en début d’année. Moins de quatre ans après son lancement, le chatbot touche déjà un internaute sur huit.

Ce retard constitue le premier signal d’essoufflement pour ChatGPT. La croissance se maintient beaucoup plus difficilement à l’échelle du milliard qu’à celle de la centaine de millions. Gemini et les modèles chinois à bas coût réduisent l’écart mois après mois. OpenAI défend désormais son avance plutôt qu’il ne l’agrandit. Ce compteur pèse lourd, car il soutient la valorisation de la société à l’approche d’une possible entrée en bourse. Sept mois de décalage ne changent rien à la démonstration, et un tel niveau d’usage reste une réponse solide aux sceptiques.


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