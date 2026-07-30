Pokémon Rouge et Bleu : ce mod incroyable permet de redécouvrir le jeu en 3D, 4K et 60 FPS sur Windows et Android

Vous pensiez peut-être qu’il ne vous restait plus grand-chose à découvrir de la première génération de Pokémon, mais ce serait mal connaître la scène du modding. Le jeu culte a désormais été recompilé pour Windows et Android, version à laquelle un développeur a créé un mod 3D voxel absolument sublime.

pokemon rouge 3D

Nous vous en parlions il y a encore quelques jours : la scène de l’émulation est en train de connaître une révolution de taille avec l’arrivée de la recompilation. Rapidement, ce principe consiste à recréer le code source d’un jeu, plutôt que de le faire tourner via un émulateur, pour pouvoir le porter sur théoriquement n’importe quelle machine. Cette technique a notamment permis d’amener Majora’s Mask ou encore Pikmin sur PC.

Ces derniers ne sont pas les seuls, puisque l’on retrouve également dans la liste Pokémon Rouge et Bleu, la toute première génération de la licence culte. Or, l’autre avantage de la recompilation, outre la possibilité de portage sur différentes machines, est évidemment la possibilité de modder la nouvelle version du jeu. C’est exactement ce qu’a fait un développeur, qui s’est mis en tête de créer une version 3D des premiers jeux Pokémon.

Sur le même sujet — Il parvient à émuler la Game Boy sur un écran e-Ink et joue à Pokémon en 60 FPS

Pokémon Bleu et Rouge ressuscite en voxel grâce à ce mod magnifique

Attention, il n’est pas question ici de transposer le jeu dans une version similaire aux Pokémon 3D que proposent aujourd’hui Nintendo. À la place, les pixels sont remplacés par des voxels (la version cubique d’un pixel), ce qui offre la possibilité aux joueurs de déplacer la caméra, de zoomer, de modifier l’angle, etc. De même, les combats se déroulent dans l’environnement même où il a été lancé, au lieu du traditionnel fond blanc de la version originale.

Le tout donne ainsi un aspect diorama beaucoup plus immersif, sans rien changer au gameplay de base. Il est également possible de déplacer la caméra durant les combats, mais les animations restent les mêmes. Il en va de même pour les intérieurs. Pour installer cette version, il vous faudra passer par GitHub et installer au préalab la version recompilée de Pokémon Bleu et Rouge. C’est par ici que ça se passe.


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