Votre smartphone Android pourrait bien s’inspirer de la PS5 en copiant cette fonctionnalité qui va plaire aux gamers

On a parfois tendance à l’oublier, mais le marché du gaming sur smartphone est un véritable mastodonte dans l’industrie. De son côté, Google en a bien conscience et prend soin de chouchouter les gamers en leur proposant de nouvelles fonctionnalités dédiées.

Google jeux Android sur PC
Crédits : 123RF

Les amateurs de jeux compétitifs le savent : l’une des plus grandes joies que le jeu peut apporter, c’est la possibilité de pouvoir se vanter de ses exploits auprès de ses proches. Mais tous les jeux ne sont pas multijoueurs et donc ne permettent pas de le faire en direct à la personne concernée. Il faut alors penser à enregistrer sa session de jeu, trouver le bon moment digne d’être félicité, bref, c’est toute une organisation pas toujours simple à mettre en place — pour peu que l’on se rappelle de le faire.

C’est entre autres pour cela que Sony a intégré une fonctionnalité bien pratique à sa PS5 : dès lors qu’un joueur remporte un succès quelconque, sa console enregistre automatiquement le moment de gameplay en question et le stocke sur son disque dur. Bien pratique pour pouvoir envoyer directement à la personne concernée sans penser à toute la logistique derrière. C’est exactement la fonctionnalité que Google a décidé de copier sur son Play Store.

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Votre smartphone Android pourrait bientôt enregistrer vos exploits de gamer automatiquement

Nos confrères d’Android Authority ont en effet retrouvé la trace d’une ligne de code pour le moins équivoque dans la dernière version du Play Store. On peut notamment y lire : “Enregistrement automatique des succès : Enregistrez automatiquement un extrait de jeu lorsque vous décrochez un succès. Cette fonctionnalité peut entraîner une baisse du nombre d’images par seconde.”

Difficile de faire plus clair. Google travaille visiblement sur une fonctionnalité d’enregistrement automatique des sessions de jeu pour que les joueurs disposent d’un extrait du moment où ils remportent un succès. On pourra probablement retrouver ces derniers dans l’espace dédié du Play Store. On ne sait pas encore quand celle-ci sera disponible pour le grand public, mais le développement semble déjà bien avancé.


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