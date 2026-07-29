Huawei annonce son nouveau MateBook Fold Ultimate, un PC portable avec écran tactile pliable

Le Huawei MateBook Fold Ultimate est un OVNI de design sur le marché des PC portables. Équipé d’un écran pliable et tactile de 18 pouces, ce produit ne laisse pas indifférent.

Huawei commence à teaser le MateBook Fold Ultimate Design, son prochain PC portable de toutes les extravagances. La marque a partagé de premiers visuels du produit, nous donnant un aperçu de son design pliable tout en finesse. Elle confirme aussi qu’il sera disponible en trois couleurs : Or éclatant, Noir fantôme et Blanc ciel. Le lancement officiel aura lieu le 5 août 2026, mais on en sait déjà beaucoup sur cet intrigant appareil.

Tout d’abord, le grand écran tactile pliable de 18 pouces s’offre une prise en charge du stylet. Cette fonctionnalité permet au MateBook Fold Ultimate Design d’encore mieux répondre à sa promesse de proposer un format à la fois PC et tablette. L’ordinateur portable est léger puisqu’il pèse environ 1,16 kg. Il est aussi facilement transportable malgré son bel affichage de 18 pouces, puisqu’une fois plié, ses dimensions se rapprochent de celles d’un ultrabook de 13 pouces.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design : un PC portable pliable et polyvalent

Il est possible de connecter un clavier physique au laptop, ou bien de convertir la moitié inférieure de l’écran en un clavier numérique avec pavé tactile pour ne pas s’encombrer d’un accessoire. L’écran LTPO AMOLED devrait offrir une excellente définition de 3 296 x 2 472 pixels, pour une luminosité moyenne de 700 nits et une luminosité HDR maximale de 1 600 nits.

Le Huawei MateBook Fold Ultimate est propulsé par une nouvelle puce Kirin X90 Plus maison, qui offrirait des performances 25 % supérieures à celles du précédent Kirin X90, conçu avec le fondeur SMIC à partir d’une gravure en 5 nm. Huawei reste limité en termes de processeur puisque l’entreprise est interdite de collaborer avec TSMC ou Samsung, les géants du secteur, mais réalise des progrès intéressants en la matière ces derniers temps en se basant sur des technologies chinoises.

Les informations relatives au prix et à une éventuelle disponibilité hors de Chine ne sont pas connues pour l’instant. Rappelons que ce produit tourne sous Harmony OS, et non sous Windows.