Pour les vacances d’été, Bouygues Telecom offre son bouquet TV Bbox Jeunesse à ses abonnés

Les enfants ne vont pas s’ennuyer cet été si vous êtes abonnés Bbox chez Bouygues Telecom. L’opérateur propose gratuitement son bouquet TV Jeunesse tout le mois d’août.

Bouygues Telecom annonce l’accès gratuit aux chaînes du Bouquet TV Bbox jeunesse à ses abonnés équipés d’un décodeur TV. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration des 30 ans de l’opérateur. Durant tout le mois d’août, 9 chaînes à destination des enfants sont donc mises à disposition sans surcoût ni manipulation à réaliser. Une offre qui tombe à pic alors que les vacances d’été battent leur plein et que les enfants peuvent passer beaucoup de temps devant la télévision.

Voici la liste des chaînes qui passent en clair sur Bbox, et le canal qui leur est associé afin de les retrouver rapidement :

Boomerang (canal 108)

Boomerang+1 (canal 109)

Cartoonito (canal 110)

Dreamworks (canal 113)

Nickelodeon (canal 111)

Nickelodeon+1 (canal 112)

Nickelodeon Junior (canal 115)

NickToons (canal 107)

Canal J (canal 106)

Bouygues Telecom gâte les enfants pour les vacances scolaires

Dès septembre, ces chaînes jeunesse redeviendront payantes et il faudra souscrire au bouquet TV Jeunesse du FAI pour continuer à en bénéficier. L’abonnement est de 9,99 € par mois sans engagement en temps normal, mais Bouygues Telecom va permettre de s’abonner pour 6,99 € par mois jusqu’au 11 octobre 2026.

Il y a quelques semaines, Bouygues Telecom célébrait ses 30 ans avec des offres promotionnelles pour l’internet fixe et le mobile. Les clients mobile ont aussi eu droit à 6 mois d’abonnement à Cafeyn (un kiosque de presse numérique) en mai, et tous les abonnés ont obtenu un accès d’un mois à Cine + OCS en avril. Plus récemment, 10 000 exemplaires de jeu de société ont été distribués par l’entreprise.

On n’oublie pas toutefois que Bouygues Telecom vient d’instaurer des frais de résiliation de 5 € à tous ses forfaits mobiles sans engagement. De quoi jeter une ombre au tableau pour l’opérateur, qui cherche ainsi à empêcher les clients de changer continuellement de forfait en fonction des offres promotionnelles. Au rayon des décisions qui vont dans le sens des consommateurs, Bouygues Telecom a décidé d’ajouter 200 Go de données mobiles aux abonnés concernés par les incendies en Gironde et dans les Landes.