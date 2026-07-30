iOS 27 va vous débarrasser du bouton de l’iPhone que tout le monde active par accident

Un geste anodin suffit à mettre la musique en pause sur l’iPhone en plein envoi de message. Le coupable se cache juste à côté de la flèche d’envoi, dans l’application Messages. Apple lui offre enfin un interrupteur avec iOS 27.

apple iphone 17e test

La messagerie reste l’usage le plus fréquent sur smartphone, et le moindre détail d’interface pèse sur des millions de conversations quotidiennes. Les éditeurs de systèmes mobiles retouchent donc ces applications avec prudence, souvent après des plaintes répétées. Une commande mal placée peut gêner les utilisateurs pendant des années avant d’être corrigée. Le protocole RCS gagnera deux fonctions supplémentaires sur iPhone avec iOS 27.

Dans l’application Messages de l’iPhone, une icône pose problème depuis longtemps. Elle sert à lancer la dictée ou à enregistrer un mémo audio, et se trouve collée à la flèche d’envoi. Un doigt légèrement décalé suffit à la déclencher. La musique en cours se met alors en pause et le micro commence à écouter. La fausse manipulation revient si souvent qu’elle fait partie du quotidien de nombreux utilisateurs. Apple corrige enfin ce défaut avec iOS 27. La mise à jour iOS 26.6 glisse une nouveauté inattendue avant le passage à la version suivante.

iOS 27 bouton messages
Source : MacRumors

iOS 27 permettra de faire disparaître le bouton de dictée du champ de texte de Messages

Apple ajoute un réglage inédit à la messagerie de l’iPhone avec iOS 27. Selon MacRumors, l’option se trouve dans Réglages, à la rubrique Apps, puis Messages, sous l’intitulé Afficher dans le champ de texte. Trois choix apparaissent, Enregistrer un audio, Lancer la dictée, ou Aucun. Le dernier fait disparaître totalement l’icône du champ de saisie. Chacun décide donc de la fonction associée à cet emplacement, ou préfère le laisser vide. La même possibilité arrive sur iPadOS 27.

Le sujet a pris de l’ampleur quand le chanteur canadien Justin Bieber a critiqué cette icône sur Instagram. Il reprochait à la zone d’envoi de rassembler plusieurs commandes trop rapprochées, et sa publication a été largement relayée. Apple ne supprime pas les fonctions concernées pour autant. Le bouton plus, à gauche du champ de texte, permet toujours d’envoyer un message vocal. La dictée reste accessible depuis la touche micro affichée en bas à droite de la saisie, à condition de l’avoir activée dans Réglages, à la section Général, puis Clavier. iOS 27 reste en version bêta, la mouture stable étant attendue pour septembre.


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