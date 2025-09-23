Les marques Android copient déjà l’interface Liquid Glass d’iOS 26

La nouvelle interface Liquid Glass des iPhone, déployée avec iOS 26, est déjà en train d'être imitée. On devrait bientôt retrouver des copies sur plusieurs surcouches d'importants fabricants Android.

Avec iOS 26, Apple a profondément modifié l'interface de ses iPhone. Son nouveau design Liquid Glass est même la principale nouveauté de la mise à jour, bouleversant l'esthétique logicielle des mobiles (et autres terminaux) d'Apple du tout au tout. Les utilisateurs peuvent notamment bénéficier d'effets de verre translucide au niveau du système et des applications natives. Des problèmes de lisibilité et un mode sombre qui fait tourner la tête de certains utilisateurs ont bien fait soulever des critiques, mais il semble qu'Apple va réussir à imposer sa nouvelle philosophie de design aux consommateurs, et même à ses concurrents.

Quand la firme californienne lance une grande nouveauté, qu'elle soit matérielle ou logicielle, il est récurrent que certains constructeurs Android, chinois particulièrement, s'empressent de la copier. Et cela n'a pas loupé avec Liquid Glass. Quelques jours après la disponibilité officielle d'iOS 26, des captures de l'écran de verrouillage d'OriginOS 6, la prochaine grande mise à jour de la surcouche développée par Vivo pour ses appareils, nous montre une horloge et des éléments de design qui ressemblent fortement à iOS 26.

Après le Dynamic Island, au tour de Liquid Glass d'être copié ?

Comme vous pouvez le constater ci-dessous, Vivo a tenté de recréer l'effet de verre translucide qui renvoie une impression de 3D sur l'écran de verrouillage d'OriginOS 6. On ne sait pour l'instant pas si le fabricant a aussi reproduit Liquid Glass au niveau du système dans son ensemble, mais il est probable que non. Apple a mis beaucoup de temps pour trouver un bon équilibre avec de nouveau de son UI. Une copie aussi rapide ne pourrait être qu'imparfaite, voire désastreuse en termes d'expérience utilisateur. Vivo va sans doute se contenter de petites modifications d'interface rappelant iOS 26, plutôt que d'aller aussi loin qu'Apple. Sur cette version en tout cas.

Nous pouvons être à peu près sûr que Vivo ne sera pas le seul à essayer d'intégrer des éléments rappelant Liquid Glass à son UI. Les autres marques du groupe BBK Electronics (Oppo, Realme, OnePlus) pourraient se laisser tenter, tout comme Xiaomi. Ces constructeurs avaient déjà intégré un Dynamic Island logiciel pas vraiment indispensable à leurs dispositifs pour suivre Apple.