Voici tous les iPhone et iPad compatibles avec iOS 26, vérifiez si le vôtre est sur la liste
Alors que la cinquième bêta publique d'iOS 26 débarque, il est important de faire le point sur les appareils qui y auront droit. Nous avons listé tous les iPhone et iPad compatibles avec la dernière version du système d'exploitation mobile d'Apple.
Si vous êtes un inconditionnel d'Apple, l'horloge ne tourne peut-être pas assez vite ces derniers temps. La présentation des iPhone 17 aura lieu le mardi 9 septembre 2025 à 19h, heure de Paris. Les nouveaux smartphones de la marque à la pomme croquée embarqueront iOS 26. La dernière version du système d'exploitation mobile promet de révolutionner l'expérience des utilisateurs, ne serait-ce que par son nouveau design Liquid Glass.
En attendant le déploiement global de la mise à jour, la 5e bêta publique d'iOS 26 est disponible pour les courageux qui souhaitent l'installer sur leur appareil. Et justement : qui peut le faire ? Le vouloir ne suffit pas, il faut aussi que votre iPhone ou iPad soit compatible. Ça tombe bien, nous vous avons concocté une liste exhaustive.
Ces iPhone et iPad sont compatibles avec iOS 26
Commençons par la mauvaise nouvelle. Contrairement à l'an dernier avec iOS 17, trois iPhone sortis en 2018 vont devoir se passer de la mise à jour. L'iPhone XR, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max ne sont pas compatibles avec iOS 26. En revanche, tous les modèles suivants le sont :
- iPhone SE (2e génération ou ultérieure)
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
Apple a une fois de plus veillé à ce que même ses smartphones les plus anciens ne se sentent pas lésés. Ainsi la série des iPhone 11 pourtant âgée de 6 ans profitera d'iOS 26, même s'il y a fort à parier qu'elle ne pourra pas accueillir iOS 27. Quant aux iPad, les itérations suivantes pourront installer iOS 26 :
- iPad (8 génération et ultérieure, y compris avec puce A16)
- iPad mini (5e génération et ultérieure, y compris avec puce A17 Pro)
- iPad Air (3e génération et ultérieure, y compris avec puce M2 ou M3)
- iPad Pro 11 pouces (1re génération et ultérieure)
- iPad Pro 12,9 pouces (3 génération et ultérieure)
- iPad Pro M4