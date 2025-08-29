Voici tous les iPhone et iPad compatibles avec iOS 26, vérifiez si le vôtre est sur la liste

Alors que la cinquième bêta publique d'iOS 26 débarque, il est important de faire le point sur les appareils qui y auront droit. Nous avons listé tous les iPhone et iPad compatibles avec la dernière version du système d'exploitation mobile d'Apple.

Si vous êtes un inconditionnel d'Apple, l'horloge ne tourne peut-être pas assez vite ces derniers temps. La présentation des iPhone 17 aura lieu le mardi 9 septembre 2025 à 19h, heure de Paris. Les nouveaux smartphones de la marque à la pomme croquée embarqueront iOS 26. La dernière version du système d'exploitation mobile promet de révolutionner l'expérience des utilisateurs, ne serait-ce que par son nouveau design Liquid Glass.

En attendant le déploiement global de la mise à jour, la 5e bêta publique d'iOS 26 est disponible pour les courageux qui souhaitent l'installer sur leur appareil. Et justement : qui peut le faire ? Le vouloir ne suffit pas, il faut aussi que votre iPhone ou iPad soit compatible. Ça tombe bien, nous vous avons concocté une liste exhaustive.

Ces iPhone et iPad sont compatibles avec iOS 26

Commençons par la mauvaise nouvelle. Contrairement à l'an dernier avec iOS 17, trois iPhone sortis en 2018 vont devoir se passer de la mise à jour. L'iPhone XR, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max ne sont pas compatibles avec iOS 26. En revanche, tous les modèles suivants le sont :

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Apple a une fois de plus veillé à ce que même ses smartphones les plus anciens ne se sentent pas lésés. Ainsi la série des iPhone 11 pourtant âgée de 6 ans profitera d'iOS 26, même s'il y a fort à parier qu'elle ne pourra pas accueillir iOS 27. Quant aux iPad, les itérations suivantes pourront installer iOS 26 :