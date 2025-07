Apple intègre enfin les widgets dans CarPlay avec iOS 26, voici ce que ça change dans votre voiture

CarPlay évolue pour la première fois depuis des années avec une nouveauté attendue. Apple apporte enfin les widgets à bord, bien au-delà des modèles CarPlay Ultra. Cette fonctionnalité transforme l’affichage en voiture sans complexité technique.

L’univers Apple se transforme peu à peu pour offrir une continuité entre tous ses appareils. Sur iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch, l’affichage devient plus riche, plus interactif et plus personnalisable. Avec iOS 26, cette logique franchit une nouvelle étape, en mettant à jour aussi bien l’apparence des iPhone que les fonctions disponibles à bord des véhicules. L’interface gagne en clarté et s’adapte davantage aux usages quotidiens.

Parmi les nouveautés apportées par iOS 26, l’arrivée des widgets dans CarPlay marque une avancée importante. Jusqu’ici absents de l’interface embarquée, ces modules permettent désormais d’accéder à des informations essentielles sans quitter la route des yeux. Il ne s’agit pas d’une exclusivité réservée à CarPlay Ultra : tous les véhicules compatibles avec l'interface peuvent en profiter via cette mise à jour.

Les widgets CarPlay débarquent avec iOS 26 et s’adaptent à chaque véhicule

Une fois iOS 26 installé, les réglages se font directement depuis l’iPhone. Dans les paramètres CarPlay, l’utilisateur peut choisir quels widgets afficher à l’écran. Il est possible de créer une pile de cinq, avec ou sans rotation intelligente. Les données affichées varient selon les besoins : météo, calendrier, musique ou rappels. Apple permet même d’ajouter des widgets provenant d’applications qui ne sont pas spécialement conçues pour l'interface. Il suffit qu’elles soient installées sur le téléphone. Cela élargit considérablement les possibilités de personnalisation.

Le nombre de piles affichables dépend de la taille de l’écran du véhicule. Les voitures dotées d’un grand écran pourront afficher deux piles côte à côte, tandis que les autres se contenteront d’une seule. Certains widgets, comme celui du calendrier, proposent des options avancées : afficher ou non les événements d’une journée entière, choisir un calendrier spécifique, ou encore refléter les réglages de l’iPhone.

En plus de cette nouveauté, iOS 26 ajoute une autre fonction inédite : la lecture de vidéos via CarPlay. Grâce à AirPlay, il est désormais possible de diffuser une vidéo depuis l’iPhone vers l’écran central de la voiture. Mais la lecture est automatiquement bloquée si le véhicule roule.