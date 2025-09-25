iOS 26.1 est déjà là, pour quelles nouveautés ?

iOS 26.1 sort de sa version développeur pour se rendre disponible en bêta publique. Voici tout ce qu'apporte cette nouvelle mise à jour.

Apple vient à peine de déployer la version stable d'iOS 26 sur les iPhone compatibles que sa prochaine mise à jour logicielle est déjà en route. Les utilisateurs qui sont inscrits au programme bêta peuvent d'ores et déjà télécharger et installer la version bêta publique d'iOS 26.1 sur leur mobile, qui n'était jusqu'ici disponible que pour les développeurs.

Cette mise à jour apporte des correctifs et diverses optimisations visant à améliorer l'expérience introduite par iOS 26. Nous vous rapportions que des utilisateurs se plaignaient de problèmes de coupure de la connexion Wi-Fi ou Bluetooth sur leur iPhone 17, ceux-ci semblent corriger avec iOS 26.1.

Que nous réserve iOS 26.1 ?

Au rayon des nouvelles fonctionnalités, Apple Music se dote d'un geste de balayage à gauche ou à droite pour changer de chanson à partir du MiniPlayer, qu'il soit développé à l'écran ou réduit. Le curseur du lecteur vidéo de l'application Photos a quant à lui été modifié. Dans le Calendrier, on retrouve désormais des fonds de couleur en arrière-plan et dans toute la largeur pour les événements. Le clavier de l'application Téléphone a aussi été mis à jour pour adopter le design Liquid Glass, ce qui le rend plus cohérent avec l'esthétique du reste du système.

iOS 26.1 rend Apple Intelligence compatible avec huit nouvelles langues (le français était déjà pris en charge) :

Chinois (traditionnel)

Danois

Néerlandais

Norvégien

Portugais (Portugal)

Suédois

Turc

Vietnamien

La fonctionnalité Live Translation des AirPods, arrive quant à elle dans cinq nouvelles langues :

Chinois (mandarin, simplifié)

Chinois (mandarin, traditionnel)

Italien

Japonais

Coréen

Le français était déjà compatible, mais cette option de traduction basée sur l'IA est pour l'instant bloquée en France et en Europe. L'arrivée de l'italien peut nous faire espérer qu'Apple va déployer cette fonction chez nous d'ici peu.

Comme d'habitude, rendez-vous dans l'application Réglages, sélectionnez le menu Général et appuyez sur la rubrique Mise à jour du logiciel pour chercher iOS 26.1 sur votre iPhone. Rappelez-vous que vous devez être inscrit à la bêta pour qu'elle apparaisse comme disponible.