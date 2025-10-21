L’interface Liquid Glass d’iOS 26 a beaucoup fait parler depuis son lancement. Si certains la trouvent élégante, d’autres la jugent dérangeante, voire épuisante visuellement. Apple a fini par écouter les critiques et prépare une option pour calmer le jeu.

Lorsqu’iOS 26 est arrivé en septembre, Apple présentait son nouveau design Liquid Glass comme une révolution visuelle. L’effet de transparence et de reflets devait moderniser l’interface et donner une impression de profondeur. Mais dans la pratique, de nombreux utilisateurs ont trouvé le résultat difficile à supporter. L’effet 3D des icônes et des menus, surtout en mode sombre, donne parfois l’impression que l’écran est penché ou en mouvement, ce qui peut provoquer fatigue visuelle ou maux de tête.

Face à ces retours, Apple ajuste le tir avec la future mise à jour iOS 26.1. Dans la dernière version bêta, publiée cette semaine, une nouvelle option permet enfin de réduire la transparence du Liquid Glass. Ce réglage, disponible dans le menu Réglages > Luminosité et affichage, donne le choix entre deux modes : Clair, fidèle au design d’origine, ou Teinté, plus opaque et contrasté. Ce dernier réduit l’effet de verre translucide qui perturbait certains utilisateurs.

iOS 26.1 ajoute un mode plus opaque pour le design Liquid Glass sur iPhone, iPad et Mac

Le nouveau paramètre ne se limite pas à l’iPhone. Il est aussi présent sur iPadOS 26.1 et macOS Tahoe 26.1, assurant un affichage plus homogène sur tous les appareils Apple. Le mode Teinté rend les barres, boutons et menus moins transparents, tout en augmentant le contraste. Le changement s’applique à l’ensemble du système, y compris les applications et les notifications d’écran verrouillé. Apple affirme avoir ajouté cette option à la suite des retours reçus pendant la phase de test de l’été.

En plus de ce réglage, iOS 26.1 introduit d’autres petites nouveautés, comme un nouveau geste glisser pour arrêter les alarmes, de nouvelles langues pour Apple Intelligence et un icône Apple TV redessiné. Cette mise à jour intermédiaire montre surtout que la marque à la pomme écoute davantage ses utilisateurs, prêts à apprécier les effets visuels, mais pas au point d’en avoir le tournis. La version finale de cette version de l’OS devrait arriver dans les prochaines semaines pour l’ensemble des iPhone compatibles.