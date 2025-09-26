Google et Apple veulent la peau du Digital Markets Act, l’Europe ne lâche rien

Apple et Google appellent publiquement l'Europe à revenir sur le Digital Markets Act entré en vigueur en 2022. L'Union européenne réplique et fait clairement comprendre que les géants américains ne vont pas dicter leur loi sur le Vieux continent.

Tout commence en 2022. Cette année-là, le Digital Markets Act (DMA) entre en vigueur en Europe. L'événement est historique, il s'agit d'un texte imposant de nombreuses mesures aux géants de la Tech américains pour les forcer à revoir leur copie sur plusieurs points. L'objectif est en résumé d'aboutir à un plus grand respect de la vie privée des utilisateurs et à une plus grande liberté de choix en ouvrant les différentes plateformes concernées.

Vous avez déjà vu les exemples concrets de ces directives, ne serait-ce qu'au niveau des services Google dont le fonctionnement a été revu en profondeur sur le Vieux continent. Pouvoir sélectionner un moteur de recherche par défaut quand vous configurez votre smartphone Android pour la première fois ? C'est grâce au DMA. Sans surprise, les grandes entreprises américaines s'y sont pliées à contrecœur. Et aujourd'hui, certaines veulent même que le DMA disparaisse.

Apple et Google font passer le DMA pour un règlement dangereux

Le 24 septembre 2025, Apple publie une lettre ouverte listant notamment l'impact du DMA sur les utilisateurs européens. On y trouve les fonctionnalités disponibles aux États-Unis, mais inaccessibles en Europe pendant un temps plus ou moins long. Par exemple la traduction en direct des AirPods Pro 3. La firme de Cupertino explique aussi que les contraintes imposées par le règlement européen aboutissent à “une expérience utilisateur plus risquée et moins intuitive“, ainsi qu'à des “nouvelles menaces sur la vie privée et la sécurité“.

Lire aussi – L’UE veut forcer Apple à rendre l’iPhone compatible avec les appareils connectés des autres marques

Le même jour, Google en rajoute une couche en réponse à une consultation publique sur le texte. Là aussi, le portrait dépeint par la société et tout sauf positif. Selon elle, le DMA a l'effet inverse de celui escompté, notamment en ce qui concerne la question de la compétitivité sur Internet.

Exemple dans le secteur du tourisme : “Le DMA exige que Google Search cesse d'afficher des résultats utiles liés aux voyages qui renvoient directement vers les sites des compagnies aériennes et des hôtels, et affiche à la place des liens vers des sites web intermédiaires qui facturent leur inclusion. Cela entraîne une augmentation des prix pour les consommateurs […] et rend plus difficile pour les utilisateurs de trouver rapidement des informations fiables et directes sur les réservations“. Mais que pense l'Europe de tout ça ?

L'Europe ne reviendra pas sur le DMA, sa réponse est sans équivoque

Répondant spécifiquement à Apple, le porte-parole pour la souveraineté numérique au sein de l’UE Thomas Régnier n'y va pas avec le dos de la cuillère. Dans un post publié sur son profil LinkedIn, il écrit “ne pas être surpris” par “le document de lobbying d'Apple visant à abroger le DMA“. Il ajoute que le géant a “contesté tous les éléments” du règlement “depuis son entrée en vigueur“. Bien mal lui en a pris puisque pour rappel, Apple a été condamné à une amende de 500 millions d'euros pour non respect du DMA en avril dernier, en même temps que Meta.

La position de l'Europe est très clair : “Nous continuerons à dialoguer avec tous les acteurs clés. Et nous continuerons à faire respecter le DMA, en toute indépendance et en nous basant sur des faits, pas sur des déclarations“. Or question donc de lâcher du lest malgré le climat de tensions commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis de Donald Trump.

À ce stade, difficile de dire s'il faut s'attendre à une escalade. Une chose est sûre : les entreprises visées commencent déjà à prendre leur distance avec le Digital Markets Act quand elles en ont l'occasion. Récemment, YouTube a directement fait référence au texte en annonçant le retour des vidéastes bannis de la plateforme pour désinformation.