Oubliez iOS 19, l’iPhone va recevoir une tout autre mise à jour cette année

Révolution chez Apple, qui devrait unifier la numérotation de tous ses OS à partir de la génération à venir. Nous aurions donc droit à iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26 cette année.

Changement de stratégie chez Apple ? Pour rationaliser la nomenclature de ses différents systèmes d'exploitation, la firme aurait décidé d'abandonner sa numérotation actuelle pour accoler l'année derrière chaque nouvelle version majeure. La prochaine mise à jour des iPhone serait ainsi baptisée iOS 26 au lieu d'iOS 19, prétend Bloomberg. Dans la même veine, nous aurions aussi iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26.

Pour Apple, il s'agit de clarifier un écosystème logiciel qui s'est complexifié avec l'arrivée de nouveaux produits, qui ont eu besoin de leur propre système. Étant donné qu'ils sont tous sortis à une période différente, ils arborent tous un numéro de version distinct, allant actuellement d'iOS 18 pour le plus ancien à visionOS 2 pour le plus récent. Passer l'ensemble des OS à une numérotation unifiée basée sur l'année suivante (une pratique courante pour les produits sortant en fin d'année) va permettre de simplifier la compréhension des utilisateurs les moins avertis et éviter les confusions.

iOS 26 plutôt qu'iOS 19 pour l'iPhone 17 ?

Apple devrait annoncer ce changement d'envergure lors de sa keynote d'introduction de la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025, qui se tient le 9 juin prochain. On y découvrira aussi les nouvelles interfaces et fonctionnalités introduites par les futures mises à jour. Des fuites nous ont déjà appris que la marque à la pomme a travaillé sur des designs d'UI plus cohérents entre les différents OS de son écosystème, notamment inspirés de ce qui se fait déjà sur visionOS. iOS 26 devrait ainsi bénéficier d'une esthétique bien plus moderne, et on attend l'un des plus gros changements d'interface de l'histoire de l'iPhone.

On peut se demander si Apple va appliquer la même approche à ses appareils. On peut penser qu'il serait désormais logique de nommer les prochains mobiles iPhone 26 plutôt qu'iPhone 17. Mais aucune information ne va dans ce sens pour le moment. Samsung avait déjà opéré un tel changement de nomenclature en passant du Galaxy S10 (2019) au Galaxy S20 (2020). Plusieurs constructeurs Android ont aussi calé la numérotation de leur surcouche sur celle d'Android, mais ce n'est pas le cas de Samsung.