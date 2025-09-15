iOS 26 est disponible, voici comment l’installer pour profiter de la nouvelle interface Liquid Glass

iOS 26 sort de bêta. Apple déploie la version stable de sa mise à jour dans le monde entier. Voici comment l'installer et accéder au fameux design Liquid Glass.

Apple avait créé la sensation il y a quelques mois à la WWDC en présentant son nouveau design d'interface Liquid Glass. Après plusieurs versions bêta qui ont permis d'ajuster les changements esthétiques pour conserver la nouvelle identité visuelle tout en améliorant la lisibilité de l'affichage, iOS 26 est enfin disponible en version stable et peut être installée par tous les utilisateurs propriétaires d'un iPhone compatible.

Si êtes en possession d'un iPhone 11 ou modèle ultérieur, ou d'un iPhone SE 2 ou version plus récente, vous pouvez ouvrir l'application Réglages, sélectionner le menu Général et appuyer sur la rubrique Mise à jour du logiciel. Le système vous proposera alors de mettre votre iPhone à niveau vers la version logicielle la plus récente disponible, à savoir iOS 26.

Vous pouvez iOS 26 sur votre iPhone

Si vous êtes surpris de passer directement d'iOS 18 à iOS 26, pas d'inquiétude, vous n'avez raté aucune mise à jour majeure. Apple a simplement modifié sa numérotation pour qu'elle soit plus simple à appréhender par le grand public, en se basant sur l'année de sortie plutôt qu'un véritable numéro de version. Cette décision permet aussi de rationaliser l'écosystème, puisque watchOS, tvOS, iPadOS, macOS et visionOS adoptent la même stratégie.

En plus du nouveau design Liquid Glass tout en effets de verre translucide, dont on imagine qu'il va être allègrement copié par les marques Android, iOS 26 donne accès à de nouvelles fonctions Apple Intelligence, terrain sur lequel la firme à la pomme accuse un retard sur ses concurrents, Google et Samsung en tête. On a aussi des nouveautés au niveau d'iMessage, de l'écran de verrouillage, et bien d'autres nouvelles options, correctifs et optimisations. Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous invitons à consulter notre dossier complet sur iOS 26.

Rappelons qu'Apple vient de lancer ses iPhone 17, qui vont sortir ce 19 septembre. Les précommandes semblent mieux fonctionner que celles des iPhone 16, cette génération étant aussi plus ambitieuse d'un point de vue matériel, et pas seulement logiciel.