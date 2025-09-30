Apple déploie déjà iOS 26.0.1 pour corriger les bugs sur votre iPhone

Les problèmes de photo, de connectivité Wi-Fi et Bluetooth font regretter aux utilisateurs d’avoir mis à jour leur iPhone vers la dernière version de l’OS d’Apple. Mais l’entreprise a entendu leur déception et vient de publier sa première mise à jour corrective : iOS 26.0.1.

Deux semaines après son déploiement, iOS 26 ne semble pas faire l’unanimité. Si certains utilisateurs hésitaient à la faire de peur qu’elle ne fasse fondre leur autonomie comme neige au soleil – Apple avait par ailleurs répondu que cet éventuel problème était éphémère –, de nombreux autres semblaient amèrement regretter d’avoir mis leur iPhone à niveau. En effet, les recherches de solutions pour rétrograder iOS 26 vers iOS 18 ont explosé.

Cette déception est notamment liée à plusieurs soucis rencontrés par les tout nouveaux propriétaires d’iPhone 17. Rappelons que les bugs sont généralement le lot des lancements d’envergure – comme c’est le cas d’iOS 26 – et qu’ils ne sont pas l’apanage d’Apple. Le plus important reste que la marque prenne en considération ces retours et réagisse. C’est le cas de la firme de Cupertino qui vient de publier la mise à jour qui devrait corriger les problèmes rencontrés par les utilisateurs.

Apple résout les bugs d’iOS 26 avec une première mise à jour corrective

Baptisée iOS 26.0.1, cette mise à jour publiée le 29 septembre pèse moins d’1 Go. Parmi les problèmes résolus, on retrouve un bug qui causait des coupures intermittentes de la connectivité Wi-Fi et Bluetooth chez certains propriétaires d’iPhone 17, d’iPhone Air et d’iPhone 17 Pro. Ces mêmes iPhone rencontraient un problème de photos qui pouvaient comporter des artefacts qui n’avaient rien à faire là, lorsqu’elles étaient prises dans certaines conditions d’éclairage.

iOS 26.0.1 vient également résoudre un autre souci de connexion : un petit nombre d’utilisateurs d’iPhone avaient signalé qu’il leur était impossible de se connecter à un réseau cellulaire après avoir mis à niveau leur smartphone. Cette première mise à jour corrective d’iOS 26 vient également corriger le problème des icônes d’app qui pouvaient apparaître vierge après l’ajout d’une teinte personnalisée. Et côté accessibilité, cette mise à jour corrective règle le bug qui pouvait désactiver VoiceOver après la mise à jour vers iOS 26.

Apple déclare également avoir apporté des correctifs de sécurité. Si votre iPhone n’a pas encore fait la mise à jour automatiquement, il vous suffit, comme d’habitude, d’aller dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour la trouver. Deux choix s’offriront à vous : Mettre à jour (sous-entendu immédiatement) ou Mettre à jour cette nuit. En parallèle, Apple vient également de déployer la bêta d’iOS 26.1, voici ce qu’elle vous réserve.