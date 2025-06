C’est historique ! Apple révolutionne (vraiment) l’interface des iPhone : découvrez ce qui change avec iOS 26

Apple profite du WWDC 2025 pour dévoiler un profond redesign de l'interface des iPhone avec iOS 29 – en marge d'un refresh général de tous les systèmes d'exploitation et applications de l'écosystème. Voici les premières images et les nouveautés logicielles qui arrivent dans vos appareils.

La profondeur avec laquelle Apple revoit le design de ses interfaces avec iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ou encore visionOS 26 en marge du WWDC 2025 auquel nous venons d'assister est plutôt inédite. Les changements que l'on découvre cette année sont en effet les plus profonds depuis iOS 7 – que la firme a lancé le 18 septembre 2013. Le nouveau langage, baptisé Liquid Glass est directement tiré de ce que Apple avait déjà mis en pratique dans son casque de réalité virtuelle Apple Vision Pro (visionOS).

Dans l'ensemble l'interface bénéficie d'effets de transparence semblable à des éléments en verre, avec des nouvelles options de personnalisation qui tirent parti de l'IA – notamment pour donner un effet 3D à des photos 2D. Et plus largement une floppée de nouvelles animations qui changent réellement l'expérience utilisateur, ses sensations en utilisant son appareil. De quoi donner beaucoup de fraicheur à des iPhone même un peu anciens comme vous allez le voir dans la liste des iPhone compatibles.

Liquid Glass pose de nouvelles fondations pour l'interface des iPhone

Le nouveau langage design qui arrive dans les iPhone via iOS 26 et les autres produits Apple est à la fois marqué par des effets de transparence inédits. Mais aussi de nouveaux effets de parallaxe qui font bouger les images de fond d'écran avec les mouvements de l'appareil – avec un effet 3D dynamique créé par l'IA embarquée.

Plus largement on trouve plus d'arrondis qui répondent harmonieusement à la courbure de l'écran des appareils dans pratiquement tous les menus, loquets, boutons et autres éléments d'interface. Les icônes des applications ont été repensées avec une série de couches en transparence.

Et il y a une nouvelle option “Clear Look” en plus du mode sombre qui tire parti de cette nouvelle conception couche par couche pour délivrer une interface qui s'adapte toute seule à la couleur dominante du fond d'écran. On remarque au passage qu'il devient enfin possible de réarranger librement les icônes des applications. Comme ce que permet de faire Android depuis… toujours. Mieux vaut tard que jamais, dira-t-on.

Toujours plus d'intelligence artificielle

Après une WWDC 2024 déjà très IA, Apple remet cette année le couvert avec l'arrivée d'une nouvelle série de nouveautés d'intelligence artificielle. Tout en n'ayant pas peur du grand sujet qui fâche : le retard sine die qui frappe l'arrivée d'un nouveau Siri enfin “intelligent”. En réponse à ce qui est arrivé il y a déjà quelques mois de cela sur les smartphones Android. Dont acte : après tout, le talent d'Apple n'est-il pas moins dans la primeur des nouveautés que dans le raffinement de l'expérience ?

On est curieux de savoir le niveau auquel la firme compte ériger son assistant en se donnant autant de temps – et si cela valait vraiment la peine par rapport à ce qu'a déjà déroulé Google. On l'espère, mais de ce que l'on comprend “patience reste encore maître de toutes les vertus”. Reste que la firme donne à une large part de ses 2,2 milliards d'utilisateurs, quelques nouveautés IA qui ont toutes les chances de les rendre très impatients que iOS 26 arrive.

Il s'agit, crescendo, du nouvel accès des développeurs à l'IA locale (gratuite) des iPhone. Qui va leur permettre de créer rapidement de meilleures applications sans compromettre la vie privée. Mais aussi la traduction, aussi bien écrite que parlée, dans les messages, conversations de groupe, appels, FaceTime, ou encore Apple Musique (traduction des paroles, avec aussi un guide de prononciation). Après tout, pour ne citer que lui, Live Translate, côté Android, met du temps à arriver – alors que tous les iPhone compatibles profiteront d'un coup de ces nouveautés.

Fini la musique d'attente lors des appels et le démarchage téléphonique indésirable

Ce qui nous semble vraiment la nouveauté la plus importante pour les utilisateurs au quotidien qui arrive avec iOS 26 c'est le trio Unified layout, Call Screening et Hold Assist. On a déjà vu Google nous montrer une fonction en cours de développement permettant de répondre aux appels à votre place de façon réaliste. iOS 26 promet de le mettre en pratique dès son arrivée sur tous les iPhone compatibles.

Call Screening en particulier devrait être très appréciés en France, où les mobiles sont souvent visés par un nombre excessif de campagnes de démarchage téléphonique. Call Screening répond pour vous à tous les numéros de téléphone qui ne sont pas dans votre répertoire. Une voix demande au correspondant de se présenter et de donner la raison de son appel. Une fois et seulement si ces détails sont donnés, vous recevez une simple notification et pouvez choisir de décrocher ou non.

Hold Assist est un autre hit potentiel pour les utilisateurs de produits Apple. Lorsque vous appelez un service et qu'il y a de l'attente, plus besoin de rester vous-même en ligne. Le système s'enclenche automatiquement dès qu'une musique d'attente est détectée. Vous n'êtes notifié que lorsque et quand un téléconseiller décroche. De quoi gagner beaucoup de temps, et vous éviter l'agacement d'entendre de la musique d'attente – le plus souvent souvent en boucle.

L'application Messages peut d'ailleurs elle aussi filtrer tout ce qui arrive de contacts inconnus. Les messages de ces derniers atterrissent désormais dans un dossier distinct. Libre à vous de signaler que vous connaissez le correspondant, laisser l'IA s'enquérir de davantage d'informations, ou de supprimer la missive. On note d'ailleurs l'arrivée de nouveautés dans Messages comme les sondages, ou plus de personnalisation.

Nouveautés qui arrivent d'ailleurs dans toutes les applications natives – nous vous en parlerons dans des articles plus focalisés sur le sujet dès demain matin.

Votre iPhone actuel est probablement compatible avec iOS 26

La bonne nouvelle, c'est que Apple poursuit son engagement en faveur d'une longue prise en charge logicielle. Ainsi, si on peut regretter que l'iPhone X n'est pas compatible avec iOS 26, tous les iPhone 11 et modèles ultérieur bénéficieront de cette mise à jour majeure et de la plupart de ses nouvelles fonctionnalités.

Des changements majeurs arrivent aussi avec macOS Tahoe, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26

Le profond redesign de l'interface des iPhone s'accompagne également de grands changements dans les autres systèmes d'exploitation de la firme. Il y a macOS Tahoe qui, en plus d'adopter le même langage, transforme Continuity et iPhone mirroring pour vous permettre de suivre là aussi, entre autres, l'arrivée de votre repas sur Uber Eats. Ou encore iPadOS qui adopte des fenêtres, et de nouvelles interactions qui lui donnent d'un coup des airs d'une version tactile de macOS. Et plus encore sur l'Apple Watch, et les Apple TV.