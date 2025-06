Trop de moqueries ? Apple change le design d’iOS 26 et de son Liquid Glass qui divise les utilisateurs

Apple a opéré un changement visible dans le design d'iOS 26, basé sur ce que la firme appelle le Liquid Glass. Faut-il y voir une réponse aux nombreuses moqueries des internautes ?

On ne peut pas plaire à tout le monde. Un adage que les grandes entreprises de la Tech ont sûrement en tête chaque fois qu'elles proposent quelque chose susceptible de diviser les foules. La suppression d'une fonctionnalité ou d'un service, la modification d'une option… Fatalement, des gens vont râler. Parfois, ils sont minoritaires, mais parfois, tout le monde ou presque s'y met. Apple l'a bien vu quand la firme a révélé l'interface graphique du futur iOS 26, basée sur ce qu'elle appelle le Liquid Glass.

Le design tout en transparence n'a pas manqué de faire réagir Samsung ou Microsoft qui y voient une pâle copie de ce qu'ils ont proposé il y a des années. Mais au-delà de ces piques entre concurrents, de nombreux utilisateurs ont fait part de leur déception, voire de leur aversion face au choix de la marque à la pomme croquée. Sans parler de celles et ceux qui n'aiment simplement pas l'esthétique du Liquid Glass, plusieurs retours évoquent un problème de taille. À tel point qu'Apple a réagi très concrètement.

iOS 26 change de design, Apple fait une légère machine arrière avec son interface Liquid Glass

Si vous avez installé la bêta 1 d'iOS 26, disponible depuis début juin 2025, vous avez sûrement froncé les sourcils en ouvrant le Centre de contrôle de votre iPhone. Les icônes et autres sliders présents sur ce dernier se détachent assez peu du fond malgré l'effet de flou appliqué dessus. Vous pouvez le voir à gauche sur l'image qui suit : la lisibilité n'est clairement pas au rendez-vous. Heureusement, Apple a corrigé le tir avec la bêta 2, comme le relève 9to5Mac.

Le flou du fond est bien plus prononcé, tandis que le constate a été augmenté pour mieux faire ressortir ce qu'affiche le Centre de contrôle. L'ensemble est bien plus agréable à l’œil et on n'a plus besoin de plisser les yeux pour savoir sur quoi on appuie. Faut-il y voir la preuve qu'Apple écoute les retours des utilisateurs ? Impossible de répondre avec certitude. Il est probable que les tests en interne aient déjà soulevé le souci et que le changement opéré ici était déjà prévu dès la sortie de la bêta 1.