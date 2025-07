L’écran de verrouillage d’iOS 26 fait le plein de nouveautés, les voici en images

La nouvelle version d'iOS arrive. En l'attendant, on en apprend plus sur ses nouveautés. Voici celles qui concernent l'écran de verrouillage, que vous êtes amené à voir très souvent.

Après plusieurs années que d'aucuns qualifieraient de stagnation, Apple fait sa révolution avec iOS 26, la prochaine mise à jour de son système d'exploitation mobile. Si vous avez manqué l'information, rappelons que la firme a décidé d'appliquer une méthode simple pour l'appellation de ce dernier et ses dérivés : l'année en cours plus un. Le plus gros changement d'iOS 26 est sans nul doute son design Liquid Glass. Comme son nom l'indique, il cherche à donner une impression de “verre liquide”, et ça se ressent à tous les niveaux.

Sans surprise, c'est l'écran de verrouillage qui servira de vitrine au nouveau choix esthétique d'Apple. Après tout, c'est celui avec lequel vous allez interagir chaque fois que vous voudrez accéder à votre smartphone. Celui d'iOS 26 va justement proposer plusieurs fonctionnalités inédites. Voyons ce que nous prépare la firme à la pomme croquée.

iOS 26 repense l'écran de verrouillage de votre iPhone, voici les nouveautés

Bien sûr, le Liquid Glass est partout. Pour accentuer l'effet recherché, bouger légèrement votre iPhone quand l'écran de verrouillage est affiché va déclencher un léger jeu de lumières et de scintillements, comme si vous aviez vraiment du verre en face de vous.

De son côté, l'horloge est redimensionnable. Vous pouvez l'étendre pour qu'elle occupe une plus grand partie de l'écran, par exemple si vous avez choisi une photo dont les deux tiers consiste en un ciel bleu uniforme.

En parlant de photo, sachez que si vous choisissez d'habiller votre écran de verrouillage avec l'une des vôtres, l'horloge va automatiquement s'adapter pour laisser le sujet bien visible. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, elle peut même passer légèrement derrière ce dernier le cas échéant.

Autre nouveauté, la possibilité de créer une “scène spatiale“. Il s'agit dans les faits d'appliquer un genre d'effet parallaxe à la photo de votre choix. Le sujet au premier plan va être détaché du reste et bouger à une vitesse différente de l'arrière-plan quand vous pencherez l'iPhone, donnant l'impression d'une photo “vivante”.

Comme le fait remarquer MacRumors, notons enfin que les widgets, en plus de s'adapter au fond d'écran pour le laisser le plus visible possible, peuvent être positionnés au bas de l'écran. Une première. iOS 26 devrait être déployé sur les iPhone compatibles au mois de septembre 2025.