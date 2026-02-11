Vous pouvez installer iOS 26.3 sur votre iPhone, quelles nouveautés pour la mise à jour ?

Apple a déployé la version stable de la mise à jour iOS 26.3 pour l'iPhone. Celle-ci apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont certaines sont exclusives à l'Europe.

Les propriétaires d'iPhone attendent avec impatience iOS 26.4 pour essayer la nouvelle Siri boostée par un modèle d'IA Gemini de Google. Une version bêta est attendue pour le 23 février 2026. Mais en attendant, Apple déploie la version stable d'iOS 26.3. Cette mise à jour est moins ambitieuse, mais elle inclut tout de même quelques nouveautés intéressantes, surtout pour les utilisateurs en Europe.

Au sein de l'UE, iOS 26.3 intègre un nouvel outil facilitant la migration vers Android. Les utilisateurs vont pouvoir transférer plus simplement leurs données depuis un iPhone vers un smartphone Android. Il suffira de lancer un transfert sans fil si les deux appareils sont côte à côté, comme on le fait depuis belle lurette entre deux smartphones Android. Récupérer ses fichiers, photos, messages, et même ses applications d'un écosystème à l'autre n'a jamais été aussi intuitif. Une option de transfert d'eSIM est aussi ajoutée. Jusqu'à présent, il fallait la supprimer de l'iPhone avant de pouvoir l'ajouter à son smartphone Android via une intervention de l'opérateur.

Les frontières entre iOS et Android s'estompent

L'autre grande nouveauté introduite par iOS 26.3 pour les Européens est l'ouverture de l'iPhone à d'autres modèles de montres connectées que l'Apple Watch. De nombreuses fonctionnalités restent limitées, mais l'une des plus importantes, le transfert de notifications du mobile vers la montre, fait son apparition. L'utilisateur peut désormais lire et interagir avec une notification de l'iPhone depuis n'importe quelle smartwatch. Par ailleurs, la fonction d'appairage rapide n'est plus exclusive aux seuls AirPods, mais devient compatible avec les écouteurs sans fil d'autres marques.

Le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et appareils Android doit arriver avec cette version, mais les opérateurs doivent jouer le jeu et activer la fonction. Des fonds d’écran météo pour l'écran de verrouillage sont ajoutés.

Tous les appareils compatibles avec iOS 26 le sont également avec iOS 26.3, c'est-à-dire tous les mobiles d'Apple à partir de l'iPhone 11. Le déploiement est généralisé. Si vous ne recevez pas de notification vous invitant à installer la nouvelle version, rendez-vous dans Réglages, puis Général et Mise à jour logicielle pour la télécharger sur votre dispositif.