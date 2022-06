iOS 16 : Apple va déployer la deuxième beta, c’est imminent

Un journaliste américain habitué des indiscrétions sur Apple affirme que la deuxième beta d’iOS 16 est sur le point d’être publiée. Il affirme que la troisième arrivera durant la semaine du 11 juillet 2022 et que la deuxième devrait la précéder d’une quinzaine de jours. Soit dans le courant de la semaine du 27 juin. Cette version devrait apporter quelques indices sur les nouveautés du système d’exploitation.

Apple a présenté iOS 16 officiellement à l’occasion de sa conférence annuelle des développeurs qui s’est déroulée du 6 au 10 juin 2022. Une conférence riche en nouveauté puisque la firme de Cupertino y a aussi dévoilé son processeur Apple M2, deux nouveaux ordinateurs le MacBook Air M2 et le MacBook Pro M2, sans oublier les dernières versions de MacOS Ventura, watchOS et iPadOS.

Lors de cette conférence, Apple a précisé certaines des nouveautés dont profiteront les propriétaires d’un iPhone 8 ou d’un modèle plus récent (l’iPhone 7 n’étant pas compatible, pour rappel). Parmi ces nouveautés, nous retrouvons la nouvelle visualisation des cartes d’Apple Plans, les fonctions d’édition de l’application Messages et bien sûr l’écran de verrouillage personnalisable à volonté. Cette dernière fonction est vraiment la plus intéressante d’iOS 16.

Deux betas d'iOS 16 bientôt déployées par Apple

Et il vous tarde certainement, comme nous à la rédaction, de l’essayer. Cela n’est pas encore possible puisque la première beta était réservée aux développeurs. Elle a été déployée le jour de l’officialisation du système d’exploitation. Il vous faudra normalement attendre la troisième version, annoncée par Apple en juillet 2022. Quand arrivera-t-elle ? Selon un message posté sur Twitter par Mark Gurman, célèbre journaliste américain de Bloomberg, Apple déploiera cette troisième beta d’iOS 16 durant la semaine du 11 juillet 2022. C’est-à-dire entre le 11 et 15 juillet.

Cela veut dire qu’Apple mettra en ligne une version suffisamment stable de son prochain système d’exploitation dans trois petites semaines pour tous ceux qui voudront l’essayer (tout en sachant que quelques bugs devraient encore être présents, malgré le nettoyage qui sera effectué d’ici là). Mais qu’en est-il de la deuxième version ? Selon Mark Gurman, qui s’appuie sur les habitudes d’Apple, elle devrait être déployée deux semaines plus tôt. Soit… la semaine prochaine ! Pour rappel, les versions majeures d’iOS sont déployées parallèlement à l’arrivée des nouveaux iPhone.

