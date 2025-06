Croyez-le ou non, TOUT ce que vous demandez à Meta AI dans Instagram, Facebook et WhatsApp se retrouve en clair sur un fil accessible de tout le monde sur internet. Un problème énorme pour la sécurité et la vie privée des utilisateurs selon un chercheur en sécurité.

Il y a bien un disclamer lors de la première utilisation, mais cela est-il suffisant ? Par design, tout ce que les utilisateurs demandent à Meta AI se retrouve publié dans l'onglet Découverte de l'application dédiée, et de la version web du service. Ce qui inclut pas mal de requêtes qui semblent avoir été faites avec l'intention d'être privées à la base.

Et on parle ici de texte, mais aussi d'images… Nos confrères de BBC ont ainsi relevé avec un expert en sécurité, une série de contenus qui n'auraient vraisemblablement rien à faire dans le fil publiquement accessible de cette intelligence artificielle. Les exemples sont nombreux : questions sur le genre d'une personne se demandant si elle doit opter pour une transition, demande pour créer des caractères olé olé à partir d'animaux, et bien d'autres questions gênantes, avec le résultat.

Évitez d'utiliser Meta AI pour des demandes trop personnelles

La plupart du temps, il reste difficile de remonter jusqu'à l'utilisateur lui-même. Sauf lorsque ce dernier poste, par exemple, sa photo de profil. Ce que le chercheur a relevé dans au moins une occurence lors de la rédaction de l'article de BBC. Cela n'est pas vraiment une surprise pour le public spécialisé que nous sommes. En effet, la présence de ce fil public a été annoncée dès le mois d'avril dans un communiqué de presse.

Néanmoins, l'info est vraisemblablement “passée à l'as” pour une grande majorité des utilisateurs d'Instagram, WhatsApp, Facebook et autres plateformes de Meta. D'autant que même si l'avertissement est présent, le comportement habituel des utilisateurs est le plus souvent de ne pas lire le message et de simplement cliquer sur accepter. BBC explique qu'un réglage permet de rendre toutes les demandes à Meta AI privées pour éviter qu'elles ne se retrouvent sur le net.

Un réglage que nous avons eu de notre côté un mal fou à trouver pour l'instant depuis la France, laissant planer l'espoir que ce comportement de publication par défaut n'est pas encore la norme en Europe pour des raisons réglementaires. Le plus vraisemblable est que changer ce réglage impliquera de passer par l'application Meta AI dédiée – qui reste pour l'heure partiellement fonctionnelle en France. En attendant une clarification de la firme sur le sujet nous recommandons à nos lecteurs de ne pas utiliser Meta AI ou tout du moins d'être très prudent avec ce que vous lui demandez.