Spotify pense aux étourdis avec cette nouvelle option très pratique

La plate forme de streaming audio Spotify s'enrichit d'une fonctionnalité intéressante qui rend son utilisation plus pratique. Surtout si vous êtes du genre à oublier de préparer vos musiques avant une sortie.

Cette fois-ci, pas de mauvaise nouvelle à annoncer comme l'augmentation du prix de toutes les formules d'abonnement de Spotify. Il est question de quelque chose d'utile. Si vous avez souscrit à l'offre Premium de la plateforme de streaming audio, vous savez que vous avez la possibilité de télécharger vos playlists, podcasts et autres sur vos appareils. Vous partez en randonnée dans un endroit avec peu de réseau ? Votre musique vous accompagnera quand même hors connexion.

Imaginons maintenant que vous vouliez justement laisser votre smartphone à la maison pour n'emporter qu'une montre connectée. Pas de problème, le téléchargement est possible depuis cette dernière également. Mais en arrivant au point de départ, vous remarquez que vous avez totalement oublié de le lancer. Cette situation frustrante ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir avec ce que propose Spotify.

Spotify ajoute une option qui fera plaisir aux distraits

“Les utilisateurs Premium peuvent désormais lancer des téléchargements depuis leur téléphone vers des ordinateurs de bureau, des tablettes et des montres intelligentes Galaxy Watch et Wear OS“, nous explique Spotify. Il s'agit en fait de la généralisation d'une option déjà disponible, mais uniquement compatible avec les Apple Watch. Sur votre smartphone, choisissez Télécharger vers d'autres appareils et la playlist arrivera sur votre Pixel Watch (par exemple) même si vous n'êtes pas à proximité de l'appareil en question.

À cela s'ajoute une meilleure gestion des téléchargements d'une manière générale. Lorsque vous êtes sur la page d'une playlist dans l'application Spotify, appuyez sur le nouveau bouton Gérer les téléchargements pour voir sur quel(s) appareils elle est déjà téléchargée.

Vous pouvez aussi effacer les contenus en question à distance depuis le mobile, et recevoir une notification quand vous approchez de la limite des 5 appareils que Spotify impose pour les téléchargements. Ces nouveautés sont en cours de déploiement, mais il est possible que vous deviez attendre plusieurs semaines avant de les voir chez vous.