MacOS Ventura : voici les nouveautés du nouvel OS des MacBook

Apple dévoile la nouvelle version de MacOS appelée Ventura. La principale nouveauté s’appelle Stage Manager, un gestionnaire dédié au multitâche. Ventura s’attache également à renforcer Continuity, notamment entre les iPhone et les MacBook. Ventura améliore également le travail collaboratif. Enfin, les principales applications de MacOS bénéficient d’une mise à jour, notamment Safari, Mail, Messages et Spotlight.

Comme chaque année, la WWDC est le rendez-vous incontournable pour tout savoir sur les prochaines nouveautés des systèmes d’exploitation d’Apple. D’autant plus que ce soir a eu lieu la keynote d’ouverture de la conférence. Vous pouvez lire dans nos colonnes une présentation des nouveautés d’iOS 16, avec quelques focus sur le système Carplay pour voiture et sur Apple Plans. Mais un autre système a monopolisé beaucoup de temps lors de cette présentation : MacOS.

La nouvelle version de MacOS a bien été présentée ce soir. Elle s’appelle Ventura. Elle succèdera à Monterey. Et elle sera disponible cet automne, en même temps que les nouvelles versions d’iOS, d’iPadOS et de watchOS. Sachez cependant qu’une version beta pour les développeurs est mise en ligne aujourd’hui par Apple et qu’une autre beta, publique cette fois, sera déployée en juillet. Si vous vous sentez l’âme d’un aventurier, vous pourrez donc essayer ces nouveautés avant tout le monde.

Stage Manager est la principale nouveauté de MacOS Ventura

Quelles sont justement ces nouveautés ? Il y a deux types d’améliorations apportées par Ventura. D’une part celles qui concernent le système d’exploitation et l’écosystème. Et d’autre part celles qui sont destinées aux applications préinstallées, comme Safari. Démarrons avec la première catégorie. Parmi toutes celles qui ont été dévoilées ce soir, nous en retiendrons deux. Stage Manager et Continuity.

Stage Manager est un nouvel ensemble d’éléments visuels qui apparaitront sur le côté gauche de l’écran. Chaque élément visuel est une prévisualisation d’une fenêtre ouverte, ou d’un ensemble de fenêtres. L’idée est d’améliorer le passage d’une application à une autre. Et donc d’accélérer les tâches qui impliquent plusieurs fenêtres. Vous aurez donc moins besoin d’utiliser « option + tab ». Évidemment, vous pourrez utiliser Stage Manager pour passer des éléments d’une application à une autre : coller une photo à un montage, par exemple, ou transférer des fichiers, etc.

Apple améliore encore Continuity et l'interaction entre iPhone et Mac

Continuity n’est pas vraiment une nouveauté. C’est un système d’interaction entre Mac, iPhone et iPad qui existe depuis de longues années et qui a souvent été copié par Google, Microsoft, Samsung ou Huawei, sans jamais vraiment atteindre le même niveau d’intégration. Avec Ventura, Apple peaufine encore Continuity en permettant de transférer un appel Facetime d’un appareil à un autre. En outre, grâce à Continuity, l’iPhone peut devenir une webcam pour le Mac. Nous avons dédié un article à ce sujet.

Deuxième catégorie : les nouveautés des applications. Commençons avec Mail, le logiciel de gestion des emails. Ce dernier s’inspire largement de Gmail pour intégrer de nouveaux services modernes : détection automatique d’une pièce jointe manquante, arrêt de l’envoi d’un message après avoir cliqué sur « envoyer », nouveau moteur de recherche global, suggestion de réponse à des mails ignorés, etc. L’application Messages sur Mac profite des mêmes améliorations que sur iOS. Nous vous renvoyons vers l’article dédié.

Avec Safari, plus besoin de mots de passe pour les sites Web

Safari, récemment devenu le second navigateur web en nombre d’utilisateurs, s’améliore également. L’accent a été mis sur le travail collaboratif, avec les onglets partagés (Tab Groups), et sur la sécurité, avec PassKeys. Ce système veut remplacer les systèmes de mot de passe avec un identifiant biométrique (en utilisant Touch ID ou Face ID). Reste à savoir comment cela se concrétise avec les sites qui utilisent justement des mots de passe… Spotlight profite également d’une mise à jour, notamment sur la recherche d’images. Il est désormais possible de retrouver des photos avec le moteur de recherche global de MacOS à partir de la localisation, des personnes, d’objets et même à partir du texte inclus dans l’image. Enfin, le résultat des recherches sur des personnes publiques a été amélioré.