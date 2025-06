HONOR 400 : le nouveau smartphone boosté à l’IA est à 1 € chez SFR !

Le HONOR 400, smartphone performant et enrichi en IA, est proposé à seulement 1 € chez SFR avec un forfait 350 Go. L’occasion de s’équiper d’un modèle solide, endurant et bien calibré pour la création mobile. Focus.

Le HONOR 400, lancé en mai 2025, confirme la montée en puissance de la marque chinoise sur le marché français. Enregistrant une progression des ventes de 75 % par rapport à son prédécesseur, il s’impose comme une référence du milieu de gamme, porté par un savant mélange de photographie mobile dopée à l’IA, de performances équilibrées et d’une autonomie solide.

Et bonne nouvelle pour ceux qui hésiteraient encore : le smartphone est aujourd’hui proposé à seulement 1 € chez SFR, avec le forfait 350 Go et un engagement de 24 mois (après remboursement différé de 40 €). Un bon plan pour s’équiper d’un modèle dans l’air du temps, sans casser sa tirelire.

Le choix du HONOR 400 est d’autant plus pertinent que la marque continue de grimper en flèche. Selon Counterpoint Research, HONOR est désormais le quatrième fabricant de smartphones en Europe. Mais que vaut vraiment ce HONOR 400 au quotidien ? Voici ce qu’il a dans le ventre.

Un smartphone résolument tourné vers l’IA

Le HONOR 400 mise avant tout sur ses fonctions d’intelligence artificielle pour séduire les amateurs de création mobile. Son interface MagicOS 9.0, basée sur Android 15, intègre une série d’outils IA avancés : transformation d’images en vidéos (« Image to Video »), suppression des reflets, détourage intelligent (« AI Cutout »), extension d’image, détection de deepfakes lors des appels vidéo… Le tout est assisté par Gemini, l’assistant IA de Google, qui permet d’écrire, résumer ou organiser du contenu à la volée.

L’IA intervient aussi côté photo, avec un capteur principal de 200 Mpx capable de produire des clichés nets et détaillés dans diverses conditions de lumière, que l’IA optimise ensuite en corrigeant les reflets, en améliorant les portraits ou en générant des effets de profondeur réalistes.. À l’avant, une caméra de 50 Mpx assure des selfies précis, renforcés par un mode portrait convaincant — jusqu’au filtre Harcourt, qui recrée l’esthétique du studio parisien éponyme. L’enregistrement vidéo en 4K à 30 i/s est également au programme, avec une stabilisation efficace.

Des performances solides et un écran lumineux

Propulsé par un processeur Snapdragon 7 Gen 3, couplé à 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, le HONOR 400 assure une expérience fluide dans la majorité des usages, même sur des jeux exigeants. Seuls les utilisateurs intensifs du multitâche remarqueront quelques ralentissements ponctuels. En contrepartie, l’ensemble reste bien optimisé pour les tâches du quotidien et les fonctions IA.

L’écran AMOLED de 6,55 pouces (2736 x 1264 px, 460 ppp) se distingue par sa luminosité maximale de 5000 nits (en mode optimisé), son taux de rafraîchissement de 120 Hz et sa couverture de 1,07 milliard de couleurs. Les bordures fines, le poinçon central pour la caméra selfie et le taux d’occupation de plus de 90 % renforcent la qualité perçue de l’ensemble. Une fois calibré en mode « Couleurs naturelles », l’écran affiche un rendu proche des standards professionnels.

Une autonomie à toute épreuve

Avec une batterie de 5300 mAh basée sur une technologie au silicium-carbone, le HONOR 400 affiche une endurance remarquable. Il a tenu plus de 25 heures sur le protocole de test viSer, soit l’assurance de deux jours d’utilisation sans contrainte. La recharge rapide filaire 66 W permet de regagner 100 % d’autonomie en moins d’une heure (bloc vendu séparément), et la charge inversée 5 W permet d’alimenter des accessoires.

Le smartphone complète cette autonomie par une bonne robustesse : certification IP65 contre la poussière et les éclaboussures, écran protégé contre les rayures, et six années de mises à jour logicielles et de sécurité annoncées. Côté connectivité, on retrouve la 5G (double SIM ou eSIM), le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4 et le NFC, mais pas de prise jack.

En somme, le HONOR 400 conjugue photographie IA, écran lumineux, performances équilibrées et autonomie de haut niveau. Proposé à seulement 1 € avec le forfait 350 Go chez SFR, il devient l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment pour qui cherche à s’équiper intelligemment sans exploser son budget.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par SFR.