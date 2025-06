Les utilisateurs détestent la nouvelle interface de Netflix, ce qui n’a pas l’air d’inquiéter la plateforme

La nouvelle interface de Netflix ne fait pas que des heureux, ce n'est pas peu dire. Mais l'entreprise n'a pas l'air d'envisager des changements à court-terme.

Il y a quelques semaines, Netflix commençait à déployer une toute nouvelle interface, représentant la plus grosse refonte de l'UI de la page d'accueil de son application depuis 12 ans. Si elle n'est pas encore disponible chez vous, cela ne saurait tarder, la plateforme ayant opté pour une mise en œuvre progressive auprès de ses abonnés. Une version allégée est aussi dans les tuyaux pour les appareils les plus anciens et les moins puissants, dont les performances pourraient souffrir avec les fonctionnalités supplémentaires ajoutées.

Pour l'instant, les retours des utilisateurs sur cette interface remaniée semblent mitigés. Bien sûr, il est toujours difficile de s'adapter à des changements si importants après avoir utilisé un service pendant des années. Mais certains arguments avancés par les détracteurs de la nouvelle UI paraissent tout à fait recevables.

L'interface de Netflix devenue moins ergonomique ?

“Je dis depuis des années que Netflix a la meilleure interface de tous les services de streaming et je suis agacé par la qualité inférieure des autres services. Maintenant, Netflix semble copier les autres services plutôt que l'inverse. Pourquoi ? Quelqu'un ici apprécie-t-il vraiment de voir moins d'options à l'écran ? … Il faut faire défiler l'écran sans fin pour parcourir ce qui était auparavant un seul écran d'informations. Je déteste ça”, témoigne par exemple un abonné sur Reddit.

Et en effet, Netflix affiche à présent moins d'informations, laissant l'essentiel de l'espace à l'écran pour le contenu que la plateforme souhaite mettre en avant (voir visuel en tête d'article). Certains utilisateurs expliquent avoir la sensation d'avoir affaire à une interface de tablette sur leur TV et de ne plus pouvoir choisir rapidement un programme à regarder sans devoir scroller.

Netflix a répondu aux critiques en assurant qu'une majorité d'utilisateurs préfère la nouvelle interface à l'ancienne, d'après une enquête d'opinion qu'elle a mené. Mais elle n'en dit pas plus à ce sujet. The Hollywood Reporter rapporte que les mesures collectées en interne ne permettent pas d'affirmer pour l'instant que l'engagement des utilisateurs s'est amélioré avec ce design remis au goût du jour. Il va en tout cas falloir s'y habituer, il est peu probable que Netflix fasse machine arrière avant un bout de temps.