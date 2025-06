Galaxy Tab S10 Ultra : Boulanger casse le prix de la tablette Samsung grâce à ce cumul d’offres !

À l'approche de la mi-juin 2025, Boulanger a décidé de casser le prix de la Galaxy Tab S10 Ultra. Au cours d'une durée indéterminée, vous pouvez profiter d'une réduction globale de plus de 500 euros sur l'achat de la tablette Samsung.

Nous vous invitons à prendre la direction du site Boulanger où le marchand français propose la Galaxy Tab S10 Ultra à prix cassé. Affichée en temps normal à 1349,99 euros, la tablette Samsung incluant 256 Go de stockage et disponible dans un coloris argent est à 1219,99 euros lorsque le produit est ajouté au panier. En plus des 130 euros de remise, Boulanger vous permet de bénéficier d'un bonus de reprise de 200 euros à valoir sur un ancien appareil usagé.

Aussi, Samsung effectue une offre de remboursement de 200 euros pour l'achat de la Tab S10 Ultra (voir conditions). Au total, la tablette de la marque coréenne revient donc à 819,99 euros si on prend en compte le cumul d'offres. Pour information, une remise supplémentaire pourra être obtenue de la part de Boulanger. Cette réduction correspond à la valeur de l'appareil repris qui sera estimée par le marchand.

La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra en détails

Commercialisée au cours de l'automne 2024, la Galaxy Tab S10 Ultra est considérée comme une tablette haut de gamme. Celle-ci possède un écran Dynamic AMOLED 2x de 14,6 pouces avec une définition de 2960 x 1848 pixels, une densité de 239 ppp et un taux de rafraichissement de 120 Hz. La tablette Samsung associée au deal Boulanger inclut également une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage extensible jusqu'à 1,5 To et un processeur Mediatek Dimensity 9300+.

L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation Android 14 associé à une surcouche One UI est est alimenté par une batterie de 11 200 mAh compatible avec la recharge rapide. À propos de l'audio/vidéo, la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra embarque quatre haut-parleurs intégrés Dolby Atmos, une caméra frontale de 12 MP et une webcam arrière de 13 MP. Enfin, la connectivité de la tablette dispose du Wifi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et d'un port USB Type-C. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à jeter un oeil à notre article dédié au test de la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.