Après avoir renouvelé ses QuietComfort milieu de gamme en 2024, Bose revient sur le haut de gamme avec une seconde génération de QuietComfort Ultra. Au programme, un son riche, une connectivité complète et surtout une réduction de bruit active plus intelligente. Le tout pour un prix en recul. Que demander de plus ?

En septembre 2023, Bose renouvelait sa gamme Quietcomfort avec deux paires d’écouteurs. Les QC « standard » et les QC Ultra que nous avons testés. Un an plus tard, les QC « standard » étaient renouvelés pour rattraper une concurrence très agressive sur le segment de prix autour des 200 euros, notamment Apple avec ses AirPods 4 ANC. Mais la marque américaine ne touchait pas à ses QC Ultra, qui restaient alors une belle référence des écouteurs TWS haut de gamme, aux côtés des Sony WF10000-XM5.

Mais, alors que les rumeurs parlent d'un lancement des AirPods Pro 3 chez Apple en septembre 2025, Bose se devait de préparer le terrain. Surtout à une époque où l’intelligence artificielle s’immisce partout pour améliorer l’expérience des utilisateurs. Moins de deux ans après l’arrivée des premiers QC Ultra, la marque américaine en dévoile une seconde génération, que nous appellerons tout simplement QuietComfort Ultra 2. Ils ont été annoncés le 12 juin 2025 et seront disponibles partout dans le monde le 26 juin. Et les fans peuvent d'ores et déjà les précommander.

Bose baisse le prix de ces écouteurs haut de gamme

Il y a plusieurs différences notables entre les QC Ultra et les QC Ultra 2. La première est financière. Les QC Ultra 2 sont moins chers que leurs prédécesseurs : ils seront commercialisés en France au prix de 299 euros, 50 euros moins cher que les QC Ultra. Soit le prix des QC Earbuds 2 de 2022. Un retour plus sage qui devrait avoir un impact l’attractivité de ces écouteurs. Notez que les QC Ultra de première génération sont désormais vendus 250 euros. Ce qui nous parait être une assez bonne affaire.

Seconde grande différence, Bose a retravaillé la réduction de bruit adaptative (appelée ActiveSense) en y intégrant de l’intelligence artificielle. Le but est d’apporter une meilleure réactivité aux changements environnementaux, ainsi que des transitions plus douces entre les différents paliers de réduction de bruit. Une très bonne idée compte tenu de la brutalité générale de cette fonction, que ce soit chez Bose ou chez ses concurrents. Bose utilise également l’IA pour amélioration l’isolation de la voix lors des conversations téléphoniques.

La charge sans fil est de retour dans les QuietComfort de Bose

Troisième changement important, Bose a écouté (avec beaucoup de retard) ces utilisateurs qui réclamaient le retour de la charge sans fil, disparue avec les QC Earbuds 2 et QC Ultra. Aucun changement en revanche sur l’autonomie annoncée de 6 heures sans ANC et 4 heures avec la réduction de bruit (le boitier offrant trois charges complètes supplémentaires). Nous espérions que Bose rattrape Sony sur ce point qui atteint les 9 heures sans ANC.

D’autres petites retouches ont été apportées, notamment au niveau des embouts (mieux adaptés à une écoute prolongée). Mais globalement, les QC Ultra 2 reprennent de nombreux éléments de leurs prédécesseurs, notamment le design, la surface tactile, les transducteurs, les micros, la connexion Bluetooth 5.3 ou encore le processeur Snapdragon Sound. Ils conservent leur compatibilité avec le codec aptX de Qualcomm et avec Fast Pair de Google, sans oublier l’égaliseur de l’application pour smartphone. On est en terrain connu. Reste à savoir si ces changements justifient la différence de prix avec les QC Ultra de première génération. Réponse dans notre test à venir sur Phonandroid.