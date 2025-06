OneDrive devient plus flexible sur Mac grâce à cette nouvelle option

Le service de stockage en ligne de Microsoft, OneDrive, évolue dans sa version macOS. Il gagne une fonctionnalité bienvenue qui le rend moins contraignant à l'usage. Voici de quoi il s'agit.

Utiliser un Mac n'oblige pas à se passer de tous les services et logiciels Microsoft. Certaines personnes utilisent à la fois macOS et Windows, par exemple l'un au bureau et l'autre à la maison, et dans ce cas il est plus pratique d'utiliser autant que possible les mêmes programmes sur les deux. Si vous avez pris l'habitude d'utiliser OneDrive sur PC pour le stockage en ligne de vos fichiers, il est très probable que vous vous en serviez aussi sur Mac.

Ça tombe bien, c'est justement la version macOS de OneDrive qui gagne une nouveauté aujourd'hui. Une surprise étant donné que début 2025, la firme de Redmond s'est penché dessus et lui a ajouté plusieurs options utiles, mais depuis, plus rien. Celle dont il est question ici est actuellement en phase de test. Seules les personnes inscrites au programme Insiders peuvent l'essayer, en étant conscient que des bugs peuvent survenir.

OneDrive est moins contraignant sur macOS après l'ajout cette fonctionnalité

Dans le build 25.097 ou supérieur de OneDrive sur Mac, il est désormais possible de synchroniser vos fichiers sur un support de stockage externe comme une clé USB ou un disque dur amovible.

Le principe est très simple puisqu'il est le même que sur un support fixe. La seule différence est que si vous débranchez le support externe, la synchronisation s'arrête et un message d'erreur vous en averti. La synchronisation reprend quand vous rebranchez le disque/la clé et redémarrez OneDrive.

Microsoft précise qu'il y a des conditions à respecter :

Être sous macOS 15.0 ou ultérieur.

ou ultérieur. Utiliser un support de stockage externe formaté en APFS, protégé par FileVault et qui n'est ni en lecture seule, ni un disque réseau, ni placé en quarantaine par macOS.

La fonction est pratique, mais pas aussi permissive qu'on le voudrait. Ainsi vous ne pouvez pas brancher le support externe sur un autre Mac pour transférer vos fichiers OneDrive. Il faudra d'abord reconfigurer le logiciel sur le support depuis le nouvel appareil. Microsoft n'a pas encore annoncé de date à laquelle l'option sera déployée à tous les utilisateurs.