Apple annonce le MacBook Air M2, fin, léger et surpuissant

Apple a créé la surprise à la WWDC en annonçant son nouveau MacBook Air M2. Le constructeur a entièrement revu sa copie pour proposer un ordinateur tout neuf par rapport au modèle précédent. Il jouit ainsi d’un nouveau design ainsi que d’un processeur M2 surpuissant.

Apple n’a pas pour habitude de présenter de nouveaux produits lors de la WWDC, conférence avant tout dédiée aux nouveautés logicielles. Le constructeur a toutefois fait une entorse à la règle cette année en annonçant son tout nouveau MacBook Air !

Le MacBook Air M2 succède logiquement au MacBook Air de 2020, qui était doté d’une puce M1. Apple propose un tout nouveau design, tout en angles, ce qui rappelle un peu les vieux MacBook Pro. La firme de Cupertino mise également beaucoup sur l’ultra-mobilité, puisque l'ordinateur ne fait que 11,3 mm d’épaisseur pour 900 grammes. Il disponible en quatre couleurs : argenté, gris, blanc et noir.

Apple remet le port Jack sur son MacBook Air

Une telle finesse n’a pas empêché Apple de remettre un port Jack sur une des tranches. En plus de cela, on trouve un port MagSafe pour notre plus grand plaisir. Deux ports USB Type-C seront présents dans l’adaptateur inclus dans la boîte.

Concernant l’écran, nous avons une dalle Retina de 13,6 pouces. Elle dispose d’une luminosité maximale plus élevée de 25% par rapport au précédent modèle de 2020 (jusqu'à 500 nits). On remarque la présence d’une encoche sur le haut de l’écran. Il s’agit d’une webcam, évidemment, mais celle-ci à la particularité d’être en 1080p, ce qui est idéal pour les visioconférences. Concernant le clavier, on retrouve le Magic Keyboard, mais aussi Touche ID en haut à droite.

Le plus gros atout de ce MacBook Air, c’est bien évidemment son processeur M2, qui succède logiquement au M1. Il est d’ailleurs plus puissant à hauteur de 20%. Ce SoC ARM a aussi l’avantage de ne pas nécessiter de ventilateurs, ce qui explique la finesse du design. Enfin, pour l’autonomie, Apple promet 18 heures de batterie en lecture de vidéo ainsi qu’une charge rapide qui permet de gagner 50% en 30 minute.

Le MacBook Air M2 est disponible à un prix de départ fixé à 1499 euros.

A noter qu'Apple a également annoncé un nouveau modèle de MacBook Pro avec le processeur M2, mais celui-ci ne change pas par rapport à la version précédente.