Snapseed reçoit une grosse mise à jour sur iOS, 4 ans après la dernière

À la surprise générale, Google a mis à jour son application de retouches photo Snapseed sur iOS alors qu'il n'y avait pas touché depuis 2021. Elle passe à la version 3.0 avec de gros changements.

Google a décidément une relation ambiguë avec ses services. Lorsque la firme lance une nouvelle application mobile par exemple, il n'est pas rare qu'elle finisse par la supprimer quelques années après. Soit parce que ses fonctionnalités sont intégrées à un autre programme plus populaire, soit parce que très peu s'en servait au final. Et parfois, Google laisse vivre une appli de son côté en s'en occupant peu, voire pas du tout. Snapseed sur iOS en est l'exemple parfait.

À l'origine, l'application de retouche photo est exclusive au système mobile d'Apple. Google la rachète en 2012 est une version Android arrive rapidement. Sur iOS, les mises à jour s'espacent doucement, à tel point que la dernière suffisamment notable pour être mentionnée date de 2021 (l'intégration du mode sombre). La surprise fut donc de taille quand les utilisateurs ont vu qu'une version 3.0 de Snapseed était disponible sur leur iPhone.

Snapseed passe à la version 3.0 sur iOS et fait le plein de nouveautés

“Vous remarquerez peut-être quelques nouveautés“, nous dit l'équipe de Snapseed sur l'App Store. Un bel euphémisme quand on voit tout ce qui a changé. L'icône de l'application pour commencer, mais surtout son interface.

Vos photos retouchées sont désormais affichées en grille et le bouton “+” donne accès aux différentes options. Ces derniers sont regroupés en 3 catégories : Style pour les filtres, Favoris pour les outils que vous utilisez le plus souvent ou que vous avez défini comme tel, et Outils pour tous ceux que propose l’application.

Google n'en a pas fini avec Snapseed sur iOS puisqu'un teaser indique que d'autres nouveautés vont arriver, sans plus de précision. Vous n'avez pas d'iPhone ? Alors il faudra prendre votre mal en patience : pour le moment, rien ne dit quand cette refonte va arriver sur Android, si elle arrive un jour. Cela n'empêche pas Snapseed de faire partie des applications Google qu'il faut absolument essayer sur son smartphone Android.