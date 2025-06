Ce purificateur chasse le pollen et les odeurs — et il est à -40 % !

Avec l’arrivée des beaux jours, le pollen revient en force. Bonne nouvelle : le Shark Neverchange 5 s’affiche en promotion chez Darty, avec un prix en baisse de 40 %. De quoi respirer plus librement sans se ruiner.

Le printemps ne fait pas que fleurir les arbres : il aggrave aussi les symptômes des allergiques. Pour assainir l’air de son intérieur et neutraliser les polluants, le Shark Neverchange 5 HP150EU se présente comme une solution efficace et sans effort. Ce purificateur d’air pensé pour les pièces jusqu’à 60 m² combine une filtration puissante à un fonctionnement intelligent. Et il est en ce moment proposé avec une remise de 40 % chez Darty.

Un purificateur d'air à -40% chez Darty

Allergies, poussière, odeurs de cuisine… Pas toujours facile de garder un air sain à la maison, surtout quand les fenêtres sont grandes ouvertes. Le Shark Neverchange 5 vient à la rescousse, avec un système de filtration conçu pour bloquer pollens, poils d’animaux, fumées et particules fines. Il fonctionne pour des pièces jusqu’à 60 m², en toute autonomie.

Son atout principal ? Un filtre longue durée qui ne demande aucun remplacement pendant cinq ans*. Il suffit de nettoyer le préfiltre de temps en temps, sans se soucier de racheter des consommables. Un vrai plus pour ceux qui veulent de l’efficacité sans contraintes.

Autre bonne idée : la fonction Clean Sense IQ, qui détecte la qualité de l’air et ajuste automatiquement la puissance. Le purificateur s’adapte tout seul aux pics de pollution ou de pollen, sans qu’on ait besoin d’y toucher. L’écran en façade permet de suivre en direct les données de qualité de l’air, avec un affichage simple et lisible.

Silencieux, intuitif et bien pensé, le Shark Neverchange 5 coche les bonnes cases pour un usage quotidien. Et avec son design discret, il se fond facilement dans le décor. Actuellement en promotion chez Darty, c’est une occasion à saisir pour ceux qui veulent respirer mieux — sans alourdir leur budget.