Android TV résiste, le prix des Xiaomi 17 fuite, le récap’ de la semaine

Android TV ne compte pas disparaître, un Galaxy arrive en fin de mises à jour, les Xiaomi 17 se précisent en Europe, c’est le récap’ de la semaine.



Android TV continue d’évoluer, Samsung déploie une mise à jour qui pourrait être la dernière pour l’un de ses smartphones Galaxy et Google réfléchit à de nouvelles limites pour encadrer l’usage de Gemini. Alors que Microsoft reconnaît les problèmes de Windows 11 et lance un plan pour améliorer la stabilité du système, les premiers prix européens des Xiaomi 17 ont fuité, avec un écart par rapport à la version chinoise.

Android TV continue d’exister sous une autre forme

Android TV peut donner l’impression d’être mis de côté par les grands constructeurs. En effet, Samsung, LG et Amazon ont fait le choix de leurs propres systèmes pour leurs téléviseurs. Pourtant, la plateforme de Google n’a pas disparu, elle a évolué et porte désormais le nom de Google TV. Cette version reprend les bases d’Android TV avec une interface modernisée et plusieurs améliorations côté ergonomie. Google continue aussi d’y apporter des nouveautés, avec des évolutions prévues autour de Gemini sur certains modèles. Malgré les changements dans le paysage des Smart TV, Google TV reste bien au cœur de la stratégie de la firme de Mountain View.

Ce Galaxy arrive en fin de mises à jour

Samsung déploie une mise à jour de sécurité datée de janvier 2026 pour les Galaxy S21. Ce correctif, qui ne contient aucune nouveauté, se concentre uniquement sur la sécurité avec plusieurs failles corrigées. L’âge du modèle et ses limites face aux évolutions récentes, notamment autour de l’IA, laissent penser qu'il s’agirait probablement de sa dernière mise à jour. Les Galaxy S21 restent utilisables au quotidien, mais sans suivi logiciel régulier, ils deviennent plus exposés sur le plan de la sécurité.

Google veut limiter l’attachement émotionnel à Gemini

Google teste une nouvelle fonction pour encadrer l’usage de Gemini. Face aux risques de dépendance et d’attachement émotionnel liés aux chatbots, la firme réfléchirait à l’affichage de rappels invitant les utilisateurs à faire une pause après une utilisation prolongée de son IA. Ces messages viseraient à rappeler que l’assistant reste un outil et non un interlocuteur humain. Une manière pour Google de reconnaître les dérives possibles de l’IA et de tenter d’en limiter les effets, même si cette fonction n’en est encore qu’au stade de test sur Gemini.

Microsoft lance un plan pour réparer Windows 11

Microsoft reconnaît les problèmes accumulés par Windows 11 et fait le nécessaire pour améliorer la situation. Malgré un nombre record d’utilisateurs, le système souffre de bugs récurrents, de performances inégales et de mises à jour parfois instables. Comme l’explique The Verge, Microsoft veut recentrer ses efforts sur la fiabilité, la stabilité et l’expérience globale, en s’attaquant à des éléments comme l’Explorateur de fichiers, les pilotes ou certaines parties de l’interface restées inchangées depuis des années. Microsoft semble enfin prendre au sérieux les critiques des utilisateurs autour de Windows 11.

Le prix européen des Xiaomi 17 commence à se préciser

Les premiers tarifs européens des Xiaomi 17 ont fuité grâce à un revendeur allemand. Le modèle de base serait lancé autour de 1 099 euros dans sa configuration 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, avec un prix d’entrée qui pourrait débuter à 999 euros selon d’autres sources. Des montants plus élevés qu’en Chine, comme souvent, mais proches de ceux de la génération précédente. Cette fuite révèle aussi une différence notable entre les versions. En effet, le modèle européen embarquerait une batterie moins généreuse que celle proposée en Chine. Cela étant dit, l’autonomie resterait en nette hausse par rapport au Xiaomi 15. La sortie internationale des Xiaomi 17 est attendue après le Mobile World Congress 2026.

Nos tests de la semaine

Honor Magic8 Pro : un haut de gamme très abouti

Le Magic8 Pro marque un vrai retour en force pour Honor. Le smartphone soigne son design, propose un écran plus lumineux et mieux calibré, et s’appuie sur une plateforme très puissante. L’ajout d’un bouton dédié à l’IA se montre réellement utile, la charge est très rapide et la partie photo progresse, notamment sur le zoom numérique. Autres bonnes nouvelles, il y a très peu de logiciels commerciaux au sein de l’interface et le suivi logiciel s’étend sur sept ans. Cela étant dit tout n’est pas parfait et on regrette que l’autonomie reste en retrait face à certains concurrents. On note également que la stabilité des performances pourrait être meilleure et que la vidéo montre encore quelques limites. Le Magic8 Pro s’impose malgré tout comme l’un des smartphones les plus solides de sa catégorie.

Oppo Reno14 5G : un excellent rapport qualité/prix

Le Reno14 5G s’impose comme un smartphone équilibré et bien positionné. Oppo mise sur un design élégant, un écran bien calibré et lumineux, une batterie en progression et une charge rapide. L’expérience audio est convaincante et l’arrivée d’un téléobjectif est un vrai plus dans cette gamme de prix. En revanche, l’interface reste trop chargée en logiciels commerciaux, la puissance et la chauffe déçoivent un peu sur la durée, et la photo montre des limites, notamment sur l’ultra grand-angle et le zoom numérique. Malgré cela, le Reno14 5G reste une proposition solide et accessible face à des modèles plus chers.

