Chronopost : attention à ce faux SMS de livraison de colis, c’est une arnaque

Un faux SMS de livraison par Chronopost circule en ce moment en France. Il vous invite à cliquer sur un lien frauduleux grâce auquel les pirates pourront récupérer vos informations personnelles et bancaires.

Avec la myriade de sites de ventes en ligne existant, il est devenu banal de se faire livrer toutes sortes de colis à domicile ou en point de retrait. Si vous le faites fréquemment, vous avez l'habitude de jongler entre les mails et les SMS annonçant chaque étape de l'envoi ou presque. Malheureusement, les escrocs du Web le savent très bien. Une arnaque courante est d'envoyer un message, souvent un texto, en se faisant passer pour un transporteur et annoncer qu'un colis n'a pu être livré ou qu'il faut payer des droits de douane pour le recevoir. C'est faux bien sûr.

En ce moment, une campagne de phishing similaire est en cours dans le pays et met en scène Chronopost. Reçu entre autres par nos confrères de Clubic et soi-disant envoyé par l'entreprise ou un de ses livreurs, il dit ceci : “Bonjour, je n'ai pas réussi à déposer votre colis dans la boîte aux lettres, merci de sélectionner un créneau sur” suivi d'un lien Internet. Ce dernier renvoie à un faux site où, pensant reprogrammer la livraison, la victime va en réalité donner ses données personnelles et bancaires aux pirates.

Un faux SMS soi-disant de Chronopost circule en ce moment, soyez prudent

Le faux message émane d'un numéro de portable, le 06 47 90 37 79, qui en théorie devrait être automatiquement catégorisé comme un spam par votre smartphone. Ce n'est pas toujours le cas cependant, aussi il convient de faire preuve de prudence et de repérer les signes qu'il s'agit d'une arnaque. Sans parler du fait qu'il faut d'une manière générale éviter de cliquer sur un lien contenu dans un message, vous pouvez voir que celui-ci contient tous les mots susceptibles de vous mettre en confiance : chronopost.pickup-suivi.com.

Le SMS est également envoyé entre 4 et 6h du matin, ce qui n'est clairement pas un horaire pour se faire livrer. En cas de doute, il suffit de se rappeler que si vous recevez un message concernant un colis, c'est que vous avez dû en recevoir d'autres avant la tentative de livraison supposée. Contactez directement le transporteur avec votre numéro de suivi afin qu'il vérifie où en est ce dernier.