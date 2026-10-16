Le premier MacBook Pro avec écran OLED arrive dans quelques jours, mais Apple nous réserverait une mauvaise surprise

Le nouveau MacBook Pro devrait faire sensation avec son écran OLED tactile. Mais sur le terrain des performances, le PC portable ne devrait pas apporter de grandes améliorations.

On parle de l’intégration d’un écran tactile OLED au MacBook Pro depuis le début d’année, ce nouveau modèle du PC portable haut de gamme d’Apple devrait bientôt être officialisé par Apple. On s’attend à ce que la firme californienne annonce son premier MacBook Pro OLED dans moins de deux semaines, le 27 ou le 28 octobre.

Si l’expérience d’affichage va radicalement évoluer, les utilisateurs qui attendaient un gain de performances sur cette génération seront déçus. Le journaliste Mark Gurman, toujours très bien informé quant aux produits à venir d’Apple, fait savoir que l’entreprise ne lancera pas de puces M6 Pro ou M6 Max. Elle préferait se concentrer sur le développement de la prochaine famille, celle des M7, qui pourrait quant à elle bien comprendre des M7 Pro et M7 Max.

Pas de puces M6 Pro et M6 Max pour le MacBook Pro OLED

Par conséquent, le MacBook Pro OLED de 2026 devrait embarquer les même puces M5 Pro et M5 Max que celles utilisées depuis mars dernier. Il ne faut donc pas espérer d’écarts de performances signaficatifs entre le nouveau modèle et l’ancien, même si quelques optimisations pourraient permettre d’obtenir des résultats légèrement meilleurs. Le MacBook Pro OLED sera donc propulsé par une architecture en 3 nm.

Actuellement, la seule puce gravée en 2 nm d’Apple est la M6. Elle est disponible pour le Mac mini et pourrait aussi équiper un futur iMac et un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme sans écran OLED. Mais elle ne sera pas proposée sur le MacBook Pro OLED, car même si elle est basée sur un noeud plus récent, elle reste largement moins puissante que les puces M5 Pro et M5 Max. On pourrait par contre avoir en 2027 un MacBook Pro OLED avec puce M7 Pro et M7 Max en 2 nm. La possibilité de voir un MacBook Pro avec M7 Ultra pour le premier semestre 2028 est aussi évoquée.

Malgré une stagnation des performances, le premier MacBook Pro OLED devrait tout de même susciter l’intérêt. On attend depuis longtemps le passage à la technologie OLED pour cet appareil premium. On est aussi curieux de découvrir l’expérience tactile sur Mac.