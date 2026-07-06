La mémoire RAM unifiée gagne du terrain dans les PC et c’est un problème

De plus en plus de fabricants de puces se tournent vers ce qu'on appelle la mémoire RAM unifiée. Pratique en théorie, elle a un gros défaut qui impacte fortement les consommateurs.

Des emplacements de barrettes mémoire sur une carte-mère
Des emplacements de barrettes mémoire sur une carte-mère

L'un des avantages des PC de bureau, c'est leur modularité. Changer de disque dur, de carte graphique, ajouter de la mémoire RAM (si vous trouvez des barrettes à un prix abordable en ces temps de crise)… Ce principe est très avantageux pour le propriétaire de l'ordinateur. Mais cela pourrait changer dans les années à venir.

Dans beaucoup de PC portables, notamment les Mac d'Apple, la mémoire RAM est soudée à la carte-mère. Vous voulez passer de 8 Go à 16 Go ? Impossible par vous-même, sauf à être extrêmement bricoleur, et encore. Le concept est justement en train de se répandre dans les PC fixes avec la mémoire unifiée. Elle prend la forme de petits carrés noirs soudés au boîtier du processeur lui-même. Ce dernier et la carte graphique se partagent alors la RAM disponible. Sur le papier, ça a un avantage. Et des inconvénients majeurs.

Le recours à la mémoire RAM unifiée dans les PC fixes n'est pas une bonne nouvelle

La mémoire unifiée peut augmenter les performances d'une machine. Quand nos processeurs et cartes graphiques font appel à la mémoire RAM indépendante (les barrettes), la demande parcourt la carte-mère via des lignes de cuivre. Avec des composants de plus en plus rapides, ce “trajet” peut entraîner des temps de latence. Si la mémoire est soudée au processeur en revanche, on accélère fortement les échanges. Logique puisque les signaux ont moins de distance à parcourir.

Lire aussi – Crise de la RAM : une plainte collective accuse les fabricants de mémoire d’avoir délibérément fait exploser les prix

Alors quel est le problème ? Ou plutôt les deux problèmes principaux. Le premier est le plus évident : vous ne pourrez plus augmenter la quantité de mémoire RAM dans votre PC. Et n'espérez pas que cela baissera le prix de la machine, la mémoire unifiée coûte cher.

Le second est que si le composant cesse de fonctionner, vous ne pouvez pas le remplacer facilement. Cela vous oblige soit à changer l'intégralité de la carte-mère, soit carrément d'ordinateur alors que ses autres parties marchent encore très bien. Au-delà de l'aspect économique pour le consommateur, agir ainsi augmente également la production de déchets électroniques. Pas sûr que tout cela soit compensé par le gain de performances.


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