Un Chromebook peut faire tourner Googlebook OS dès maintenant, la preuve

Un internaute est parvenu à installer Googlebok OS, système d’exploitation des nouveaux PC portable de Google. Le résultat est très satisfaisant, avec une expérience fluide malgré l’absence de fonctionnalités importantes.

HP Googlebook 14 Atmospheric Blue
HP Googlebook 14 Atmospheric Blue

L’arrivée des Googlebooks a provoqué une vague d’inquiétude chez les détenteurs de Chromebooks, les PC portables que Google compte remplacer par ses nouveaux appareils. La firme de Mountain View a cependant vite rassuré les utilisateurs : la plupart des Chromebooks récents se verront proposer une mise à niveau vers Googlebook OS. L’entreprise n’a cependant pas précisé quels modèles étaient concernés, ni la forme concrète que prendrait la migration.

Un internaute impatient a préféré prendre les devants en installant lui-même Googlebook OS sur son Chromebook Plus d’Asus. Il partage le résultat sur le réseau social Reddit et c’est plutôt encourageant. L’expérience de navigation est fluide et rapide, parfois plus que ChromeOS selon ses impressions. Plutôt logique quand on sait que Googlebook OS est censé être le successeur naturel de ce dernier. Cela étant dit, patientez un peu avant de tenter vous-même la transition.

Googlebook OS sur un Chromebook sans attendre la mise à jour officielle, c’est possible

De l’aveu même de mawitime, pseudonyme de la personne à l’origine du post Reddit, l’installation du nouveau système d’exploitation de Google sur son Chromebook est digne de la créature de Frankenstein. Elle s’est faite à l’aide de Google Antigravity, l’IA de codage de la firme et lui a pris plusieurs jours avant d’être fonctionnelle. En partie du moins : le Wi-Fi, l’audio et l’intégration des smartphones Pixel ne marchent pas, ce qui limite forcément l’intérêt de la manœuvre.

Lire aussi – Googlebook : pourquoi Google impose les versions Web de Gmail ou YouTube

Le Chromebook Plus d’Asus utilisé pour l’expérience est doté d’un processeur Intel i5-1235U, de 16 Go de mémoire RAM et de 256 Go d’espace de stockage. Sans le démontrer, mawitime a l’intuition que 8 Go de RAM suffirait. Les Googlebooks actuellement sur le marché possèdent tous au minimum 16 Go de RAM. Au moment de publier cet article, l’internaute n’a pas publié la marche à suivre pour faire comme lui/elle, mais a indiqué qu’il/elle essaierait de le faire.


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