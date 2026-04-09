Il connecte un lecteur de disquettes à sa Tesla pour voir, et ça marche

Un internaute a voulu voir si sa Tesla était capable de reconnaître un lecteur de disquettes juste en le branchant à la voiture. La réponse est oui, elle peut. Reste à savoir à quoi ça sert.

Vous avez peut-être connu l'ère des disquettes, ces petits supports de stockage capable d’emmagasiner 1,44 Mo de données. Un chiffre dérisoire aujourd'hui, mais qui n'empêchait pas à l'époque de s'adonner aux jeux vidéo et d'installer des programmes. Ce temps est révolu depuis de nombreuses années. Quoique que dans certains pays, cela a pris plus de temps. Au Japon, il a fallu attendre 2024 pour que le gouvernement déclare la mort officielle des disquettes.

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Aujourd'hui, les rares personnes qui s'en servent encore le font pour tenter des prouesses techniques aussi inutiles qu'amusantes. Par exemple enregistrer l'intégralité du film Shrek sur une seule disquette. Un autre internaute peut-être un peu moins bricoleur, mais probablement nostalgique de cette technologie, s'est dit qu'il allait prendre son vieux lecteur de disquettes et le brancher sur sa Tesla. Juste pour voir ce qu'il se passe. Parce que pourquoi pas après tout ?

Brancher un lecteur de disquettes à sa Tesla, c'est possible

Le résultat est visible dans la vidéo ci-dessous, postée sur X (Twitter). La voiture électrique reconnaît le lecteur comme n'importe quel système de stockage USB. Il est donc techniquement possible d'enregistrer les vidéos du mode Sentinelle ou des caméras de la Tesla sur une disquette. Oleg Kutkov, à qui l'on doit cette découverte, précise que vous pouvez aussi lancer un fichier MP3 présent sur le support. Du moment qu'il fait moins que 1,44 Mo donc.

I connected a 3.5'' floppy drive to my @Tesla, and it works.

It's nice that the Linux kernel still supports this subsystem. The system script mounts any detected disk drive (with some exceptions) as external storage for Sentry/Dashcam/media source.

It's even possible to play a… pic.twitter.com/lHndt6moAX — Oleg Kutkov 🇺🇦 (@olegkutkov) April 8, 2026

Il est évident que cela ne va rien changer à votre manière d'utiliser votre Tesla. Mais comme l'écrit Kutkov : “C'est bien que le noyau Linux prenne toujours en charge ce sous-système“. L'occasion de constater qu'aussi sophistiqué soit le véhicule, son système d'exploitation n'oublie pas d'où il vient.