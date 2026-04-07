Ivre et inconscient au volant, il comptait sur l’Autopilot de sa Tesla pour rentrer chez lui

Ivre et inconscient au volant, un conducteur américain comptait sur l'Autopilot de sa Tesla pour rentrer chez lui. Un passant a donné l'alerte et la police a intercepté le véhicule en mouvement.

Tesla ivre autopilot
Source : Electrek

Les systèmes d'aide à la conduite sont au cœur des promesses commerciales de Tesla depuis plusieurs années. La marque américaine les commercialise sous les noms Autopilot et Full Self-Driving. Ces appellations suggèrent une autonomie bien supérieure à la réalité. Classés niveau 2, ces systèmes exigent que le conducteur reste attentif et les mains disponibles à tout moment. Certains automobilistes continuent pourtant d'en faire un usage très différent.

Les dérives se multiplient. Une vidéo virale montrait récemment les limites inquiétantes du Full Self-Driving de Tesla, après qu'une berline de la marque avait traversé la barrière d'un passage à niveau sans ralentir. Un nouveau cas vient s'y ajouter, survenu le 25 mars aux États-Unis.

L'Autopilot de Tesla utilisé comme chauffeur par un conducteur ivre aux États-Unis

Selon des informations relayées par le site spécialisé Electrek, un communiqué de la police de Vacaville, en Californie, précise qu'un passant a alerté les secours peu après 11 heures du matin. Il avait repéré un conducteur inconscient au volant d'une Tesla en mouvement. Les agents ont suivi le véhicule grâce aux indications du témoin, avant de l'intercepter et de l'immobiliser. Le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et du cannabis. Il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Des photos publiées par la police montrent un cubi de vin et une boîte de pizza sur le siège passager.

Ce type d'incident se répète depuis 2018 aux États-Unis. Plusieurs conducteurs ont déjà été arrêtés dans des situations similaires, certains endormis au volant depuis des kilomètres avec l'Autopilot activé. La police de Vacaville a rappelé que ces systèmes n'exemptent pas le conducteur d'être conscient et sobre. Le rappel est devenu presque systématique à chaque arrestation de ce type.

La question du marketing de Tesla revient régulièrement dans ces affaires. Le Full Self-Driving fait d'ailleurs l'objet d'un examen réglementaire en Europe. Aux Pays-Bas, l'autorité routière RDW doit rendre sa décision le 10 avril 2026, après plus d'un million de kilomètres de tests. Cette approbation reste pour le moment loin d'être acquise.


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