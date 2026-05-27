Le panneau de configuration Nvidia est officiellement mort, son remplaçant devient obligatoire

Nvidia annonce la fin du support de son traditionnel panneau de configuration. Il faut désormais passer par le nouveau client Nvidia App pour obtenir les nouveaux pilotes.

La fin d'une époque. Avec le déploiement de son nouveau pilote GeForce Game Ready 610.47, Nvidia officialise l'arrêt de la prise en charge de son culte panneau de configuration. Cette interface aura marqué toute une génération de joueurs, mais il était effectivement temps qu'elle laisse place à un outil plus moderne.

“Après 20 ans de bons et loyaux services, le panneau de configuration Nvidia classique est officiellement abandonné pour les pilotes Game Ready et Studio. Pour les utilisateurs de Nvidia RTX PRO, le panneau de configuration Nvidia restera disponible jusqu'à ce que les fonctionnalités professionnelles soient intégrées à l'application Nvidia”, annonce l'entreprise.

Nvidia App remplace définitivement l'emblématique panneau de configuration

Les utilisateurs équipés d'une carte graphique GeForce sont donc invités à effectuer la transition vers Nvidia App si ce n'est déjà fait. L’application Nvidia App est sortie en version 1.0 en fin d'année 2024 et s'est vite imposée comme le hub idéal pour gérer les paramètres de son GPU et pour installer les nouveaux pilotes.

Les Verts précisent qu'avec la dernière mise à jour de l’application, “toutes les fonctionnalités du panneau de configuration Nvidia activement prises en charge pour les utilisateurs de GeForce ont été modernisées et transférées vers le nouveau client”. Il n'existe donc aucune fonction qui soit disponible dans le panneau de configuration et absente de Nvidia App.

Les Gaulois les plus réfractaires au changement seront toutefois ravis d'apprendre que les installations existantes du panneau de configuration Nvidia resteront sur les systèmes tant qu'une nouvelle installation propre n'est pas effectuée. Ceux qui préfèrent conserver leurs vieilles habitudes plutôt que de passer par Nvidia App peuvent donc le faire. Il reste aussi possible de télécharger le vieux panneau de configuration depuis le Microsoft Store pour l'installer sur une nouvelle machine. Mais il n'y aura donc plus de nouvelles fonctionnalités, de correctifs ou d'optimisations.

Par ailleurs, GeForce Game Ready 610.47 corrige plusieurs bugs, optimise le système pour 007 First Light et assure la compatibilité de LEGO Batman Legacy of the Dark Knight avec le DLSS.