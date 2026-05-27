Xiaomi perd 5 000 euros pour chaque vente de voiture électrique

Xiaomi a connu un premier trimestre 2026 très difficile sur le marché des voitures électriques, avec des ventes en berne et de lourdes pertes.

Xiaomi est un acteur de plus en plus sérieux de l'industrie automobile électrique, mais a rencontré des difficultés lors des derniers mois. Au premier trimestre 2026, le constructeur a vendu 80 856 nouveaux véhicules. Il s'agit certes d'une augmentation de 6,6 % par rapport à la même période l'année dernière, mais on est loin des performances atteintes depuis l'été dernier. Les mois de février et mars ont été particulièrement mauvais, janvier sauvant le bilan. Un net rebond en avril permet d'espérer un printemps plus heureux.

Plus que le nombre de ventes, c'est le rapport entre les revenus et les dépenses qui fait de ce début d'année 2026 une période compliquée pour Xiaomi. Pour chaque véhicule trouvant un acquéreur, l'entreprise a enregistré une perte de plus de 4 800 euros. Au premier trimestre 2025, Xiaomi ne perdait que 800 euros par voiture électrique vendue, rappelle CarNewsChina.

Xiaomi en quête d'un rebond

Malgré une croissance du chiffre d'affaires, la rentabilité a reculé. La marge brute s'est établie à 20,1 %, contre 23,2 % à la même période l'année dernière. Dans un rapport, Xiaomi a imputé ce recul aux changements concernant les subventions fiscales à l'achat de véhicules électriques, à la hausse du coût des composants essentiels, ainsi qu'à une part de livraisons plus faible du modèle SU7 Ultra, pour lequel les marges sont plus élevées.

10 mois après son lancement, la série YU7 a franchi le cap des 232 000 unités livrées. Elle a profité de l'arrêt de la production et de la réduction des volumes de livraison de la première génération de la série SU7 pour s'imposer comme un modèle fort de Xiaomi. Le fabricant vient toutefois de lancer la nouvelle génération SU7, qui a déjà séduit plus de 80 000 consommateurs. Elle a déjà contribué à relancer les ventes de la marque en avril et devrait continuer de le faire ces prochains mois.

Les voitures Xiaomi ne sont officiellement pas disponibles en Europe, mais y sont pourtant populaires. Grâce à l'importation, Xiaomi domine les ventes de véhicules électriques sur le vieux continent, même dans des pays où BYD et Xpeng ont pignon sur rue.