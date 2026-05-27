Xiaomi perd 5 000 euros pour chaque vente de voiture électrique

Xiaomi a connu un premier trimestre 2026 très difficile sur le marché des voitures électriques, avec des ventes en berne et de lourdes pertes.

SU7
Crédits : Phonandroid

Xiaomi est un acteur de plus en plus sérieux de l'industrie automobile électrique, mais a rencontré des difficultés lors des derniers mois. Au premier trimestre 2026, le constructeur a vendu 80 856 nouveaux véhicules. Il s'agit certes d'une augmentation de 6,6 % par rapport à la même période l'année dernière, mais on est loin des performances atteintes depuis l'été dernier. Les mois de février et mars ont été particulièrement mauvais, janvier sauvant le bilan. Un net rebond en avril permet d'espérer un printemps plus heureux.

Plus que le nombre de ventes, c'est le rapport entre les revenus et les dépenses qui fait de ce début d'année 2026 une période compliquée pour Xiaomi. Pour chaque véhicule trouvant un acquéreur, l'entreprise a enregistré une perte de plus de 4 800 euros. Au premier trimestre 2025, Xiaomi ne perdait que 800 euros par voiture électrique vendue, rappelle CarNewsChina.

Xiaomi en quête d'un rebond

Malgré une croissance du chiffre d'affaires, la rentabilité a reculé. La marge brute s'est établie à 20,1 %, contre 23,2 % à la même période l'année dernière. Dans un rapport, Xiaomi a imputé ce recul aux changements concernant les subventions fiscales à l'achat de véhicules électriques, à la hausse du coût des composants essentiels, ainsi qu'à une part de livraisons plus faible du modèle SU7 Ultra, pour lequel les marges sont plus élevées.

ventes voitures xiaomi
Crédit : CarNewsChina

10 mois après son lancement, la série YU7 a franchi le cap des 232 000 unités livrées. Elle a profité de l'arrêt de la production et de la réduction des volumes de livraison de la première génération de la série SU7 pour s'imposer comme un modèle fort de Xiaomi. Le fabricant vient toutefois de lancer la nouvelle génération SU7, qui a déjà séduit plus de 80 000 consommateurs. Elle a déjà contribué à relancer les ventes de la marque en avril et devrait continuer de le faire ces prochains mois.

Les voitures Xiaomi ne sont officiellement pas disponibles en Europe, mais y sont pourtant populaires. Grâce à l'importation, Xiaomi domine les ventes de véhicules électriques sur le vieux continent, même dans des pays où BYD et Xpeng ont pignon sur rue.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le panneau de configuration Nvidia est officiellement mort, son remplaçant devient obligatoire

Nvidia annonce la fin du support de son traditionnel panneau de configuration. Il faut désormais passer par le nouveau client Nvidia App pour obtenir les nouveaux pilotes. La fin d’une…

Galaxy S27 Ultra vs Galaxy S27 Pro : voici la grande différence qui les sépare en photo

Si les Galaxy S27 Ultra et Galaxy S27 Pro vont partager des similitudes en photo, ils offriront une expérience de zoom bien différente. Les Galaxy S26 sont sortis il y…

Nubia annonce deux smartphones en Europe : le Neo 5 GT et le Air Pro

Marque emblématique du groupe chinois ZTE, Nubia lance deux nouveaux smartphones milieu de gamme en Europe. Le premier est le Nubia Air Pro, modèle ultra fin qui veut concurrencer le…

Cette théorie surprenante expliquerait l’énergie sombre avec un outil vieux de cent ans

Pourquoi l’univers accélère-t-il son expansion ? La réponse pourrait se cacher dans un principe quantique vieux de cent ans. Un physicien propose de résoudre ce mystère sans rien inventer de…

Coupe du Monde : cette TV QLED Mini LED de 65 pouces chute à moins de 500 € chez Darty

À 499,99 €, la TV Hisense U79Q de 65 pouces dispose d’une dalle QLED Mini LED avec Dolby Vision IQ, le VRR à 144 Hz et plus de 220 zones…

Le nouveau MacBook Pro emprunterait cette idée de Samsung pour le Galaxy S26 Ultra

L’une des grandes attractions du Galaxy S26 Ultra de Samsung a été son écran de confidentialité, Apple pourrait récupérer cette fonctionnalité non pas pour un iPhone, mais pour son prochain…

PC

L’application Google va afficher des recommandations vidéo, voici comment on y accède

Une mise à jour de l’application Google va apporter un nouvel onglet présentant des suggestions de vidéos, comme elle le fait déjà pour les articles de presse. L’application Google est…

Ce phénomène solaire qu’on croyait impossible sur Mars vient d’y être détecté

Une sonde NASA hors service depuis des mois vient de livrer une découverte inattendue. Des scientifiques ont détecté sur Mars un phénomène atmosphérique que personne n’attendait. Son existence remet en…

Ce PC gamer portable Lenovo avec RTX 5070 et dalle OLED perd 400 € chez Boulanger

Le Lenovo Legion 5i voit son prix chuter de 400 € sur Boulanger. Ce PC gamer portable de 15 pouces dispose d’une dalle OLED, d’un Intel Core Ultra 7 255HX…

Test RedMagic Cooler Pro 8 : un accessoire extraordinaire, mais pas pratique

Avec le Cooler Pro 8, RedMagic promet une solution très efficace pour dissiper la chaleur émise par les smartphones quand ils sont fortement sollicités. Mais au-delà de la promesse alléchante…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.