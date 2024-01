Ce pays enterre définitivement les disquettes, pas trop tôt

Il aura fallu attendre 2024 pour qu'un pays pourtant à la pointe de la technologie mette officiellement fin à l'utilisation des disquettes pour les démarches administratives. Les CD-Rom sont aussi concernés.

Parlons d'un temps que les moins de 20 ans (voire 30) ne peuvent pas connaître. Les ordinateurs en ce temps-là arboraient en façade une fente aujourd'hui disparue depuis de nombreuses années : un lecteur de disquettes. Ce support physique rectangulaire affichait une capacité de stockage de 1,44 Mo pour les modèles standards, même pas de quoi y mettre un fichier .mp3. Et ne parlons pas de la vitesse de lecture, bien loin de celles auxquelles nous sommes habitués aujourd'hui.

Si la mention des disquettes peut faire sourire, c'est oublier qu'en 2016, l'armée américaine s'en servait encore pour guider ses missiles nucléaires. Ou que Windows 11 a attendu longtemps pour commencer à supprimer les références au lecteur. Même au Japon, pourtant considéré comme extrêmement moderne en matière de technologie, la guerre “officielle” contre ce support d'un autre âge a débuté en 2022 seulement. Le ministre de la Transformation Numérique Taro Kano rappelait alors que 1 900 procédures administratives officielles obligeaient encore à fournir des données sur disquettes ou CD-Rom.

Les disquettes sont officiellement mortes dans ce pays à la pointe de la technologie

Il aura finalement fallu attendre le 22 janvier 2024 pour que la disquette soit définitivement rayée du paysage nippon. Désormais, il n'y a plus d'obligation d'utiliser ce support ou un CD-Rom pour les démarches qui l’exigeaient. L'heure est maintenant à la mise à jour des presque 2 000 procédures. Une tâche potentiellement ardue, d'autant que l'on ne sait pas encore comment le gouvernement japonais va procéder exactement.

Lire aussi – Android : on peut lire des disquettes sur son smartphone, ce bricoleur fou montre comment en vidéo

Cette modernisation est néanmoins nécessaire. Même s'il est encore possible d'acheter des disquettes ou des CD-Rom, il n'y a aucune raison valable pour continuer à les utiliser, et encore moins à les rendre obligatoires dans un cadre officiel. Les plus nostalgiques se consoleront en se disant que le symbole de la sauvegarde de fichiers, représentant justement une disquette, ne semble pas prêt d'être remplacé par un autre plus actuel.

Source : PC Watch