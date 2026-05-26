Cette théorie surprenante expliquerait l’énergie sombre avec un outil vieux de cent ans

Pourquoi l'univers accélère-t-il son expansion ? La réponse pourrait se cacher dans un principe quantique vieux de cent ans. Un physicien propose de résoudre ce mystère sans rien inventer de nouveau.

Galaxie
Crédits : 123RF

L'énergie sombre représente environ 68 % du contenu total de l'univers. Elle en accélère l'expansion depuis des milliards d'années, mais personne ne comprend vraiment ce qu'elle est. Le modèle cosmologique standard la décrit comme une simple constante mathématique. La physique quantique prédit pourtant pour cette constante une valeur astronomiquement différente de ce qu'on mesure. Une théorie récente avait proposé d'expliquer plusieurs mystères cosmiques avec un seul mécanisme. Une nouvelle proposition vient maintenant s'ajouter à ces pistes.

Savvas Koushiappas est physicien théoricien à l'Université Brown. Ses travaux portent sur les grandes énigmes cosmologiques, dont la tension de Hubble. Ce phénomène désigne l'écart entre les deux principales méthodes qui mesurent la vitesse d'expansion de l'univers. La traque de la matière noire mobilise aussi de nombreuses équipes, sans résultat décisif. Le chercheur a choisi une piste différente. Son idée repose sur un principe que tous les étudiants en physique apprennent très tôt dans leur cursus.

Un principe que tout étudiant en physique connaît expliquerait l'accélération mystérieuse de l'univers

Le physicien expose ses travaux dans un préprint déposé sur arXiv. Son raisonnement part d'une idée fondamentale. La taille de l'univers et son taux d'expansion ne peuvent pas être connus simultanément avec une précision parfaite. Cette contrainte modifie l'équation de Friedmann, qui décrit mathématiquement l'expansion du cosmos. La modification produit naturellement une accélération tardive de l'univers, sans ajouter aucun ingrédient nouveau. Elle prédit aussi que le paramètre décrivant l'énergie sombre serait légèrement différent de ce que le modèle standard suppose. Cette déviation correspond précisément aux premières mesures du projet DESI.

Cette même approche cache aussi une autre idée. Légèrement retravaillée, elle suggère que le Big Bang n'est pas le début absolu de tout. L'univers se serait d'abord contracté jusqu'à un minimum, avant de rebondir et de repartir en expansion. Ces travaux n'ont pas encore été examinés par la communauté scientifique. Mais trois grands programmes sont bien placés pour les tester. DESI, Euclid et l'Observatoire Vera C. Rubin sont en mesure de confirmer ou d'infirmer ces prédictions. Si les résultats leur donnent raison, l'univers aura livré son secret grâce à un outil vieux de cent ans.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Coupe du Monde : cette TV QLED Mini LED de 65 pouces chute à moins de 500 € chez Darty

À 499,99 €, la TV Hisense U79Q de 65 pouces dispose d’une dalle QLED Mini LED avec Dolby Vision IQ, le VRR à 144 Hz et plus de 220 zones…

Le nouveau MacBook Pro emprunterait cette idée de Samsung pour le Galaxy S26 Ultra

L’une des grandes attractions du Galaxy S26 Ultra de Samsung a été son écran de confidentialité, Apple pourrait récupérer cette fonctionnalité non pas pour un iPhone, mais pour son prochain…

PC

L’application Google va afficher des recommandations vidéo, voici comment on y accède

Une mise à jour de l’application Google va apporter un nouvel onglet présentant des suggestions de vidéos, comme elle le fait déjà pour les articles de presse. L’application Google est…

Ce phénomène solaire qu’on croyait impossible sur Mars vient d’y être détecté

Une sonde NASA hors service depuis des mois vient de livrer une découverte inattendue. Des scientifiques ont détecté sur Mars un phénomène atmosphérique que personne n’attendait. Son existence remet en…

Ce PC gamer portable Lenovo avec RTX 5070 et dalle OLED perd 400 € chez Boulanger

Le Lenovo Legion 5i voit son prix chuter de 400 € sur Boulanger. Ce PC gamer portable de 15 pouces dispose d’une dalle OLED, d’un Intel Core Ultra 7 255HX…

Test RedMagic Cooler Pro 8 : un accessoire extraordinaire, mais pas pratique

Avec le Cooler Pro 8, RedMagic promet une solution très efficace pour dissiper la chaleur émise par les smartphones quand ils sont fortement sollicités. Mais au-delà de la promesse alléchante…

Son iPhone lui sauve la vie après une chute impressionnante : voici la fonction à activer d’urgence sur le vôtre

Les smartphones et montres connectées sont dotés de fonctions formidables quand il s’agit de vous sauver la vie. Encore faut-il s’assurer de les avoir activées. On vous explique comment vérifier…

Cette annonce de Huawei montre que les sanctions américaines sur les puces ont échoué

Les sanctions américaines devaient stopper Huawei dans la course aux semi-conducteurs. Le géant chinois vient de dévoiler sa réponse, et elle est ambitieuse. Cette stratégie lui permettrait de concevoir des…

Android : cette fonction IA capable de prédire vos prochaines actions arrive déjà sur des smartphones non-Pixel

Il y a deux semaines, Google a commencé à déployer une fonction dopée à l’IA inédite : les suggestions contextuelles. Alors qu’elle semblait réservée aux Pixel, elle s’invite désormais sur d’autres…

Galaxy A27 : design, coloris, specs, on sait déjà tout du prochain smartphone à petit prix de Samsung

Que faut-il attendre du Galaxy A27 de Samsung ? Une fuite nous apprend tout ce qu’il faut savoir sur le smartphone d’entrée de gamme. Le Galaxy A27 fuite en long,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.