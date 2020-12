Un développeur fou réussit à enregistrer le film Shrek sur une simple disquette

Enregistrer un film complet sur une simple disquette, tel est le pari fou qu'a entrepris un développeur. Et il atteint son objectif. Pour preuve de la réussite de son projet insensé, il a posté une vidéo sur Reddit. Installez-vous confortablement, le film Shrek va bientôt commencer.

Vous en avez assez de regarder des films en 4K tout en profitant d'un son Dolby Atmos ou DTS ? Vous souhaitez revenir à la bonne vieille époque des films enregistrée sur VHS dans une qualité franchement médiocre ? Un utilisateur de Reddit a peut-être une solution pour vous. Encore mieux que la bonne vieille cassette VHS, il a réussi à enregistrer le film Shrek sur une simple disquette… Une démarche qui offre dès lors une qualité vidéo plus qu'exécrable.

Ainsi, le développeur u/GreedyPaint a eu l'idée un peu étrange de vouloir enregistrer un film complet sur une petite disquette comme on en trouvait sur les ordinateurs des années 80-90. Le média en question permet de stocker 1,44 Mo de données, voire un tout peu petit plus si l'on augmente le nombre de pistes et de secteurs lors du formatage de la disquette. Comparativement, cette capacité représente seulement 0,03% de l'espace de stockage d'un DVD simple couche de 4,7 Go.

Le film Shrek tient désormais sur une simple disquette de 1,44 Mo

Pour l'occasion, u/GreedyPaint s'est appuyé sur une version personnalisée du codec vidéo x265. À l'aide d'une définition de 120 x 96 pixels et d'une vitesse de 4 images par seconde, il a ainsi pu réduire la taille du film Shrek à seulement 1,37 Mo. La disquette est finalement lue sur un petit appareil équipé d'un Raspberry Pi. Il a également mis au point sa propre interface de lecture : au démarrage, l'appareil lance une très courte animation, puis demande l'insertion d'une disquette. Aussitôt celle-ci avalée par le lecteur, le film commence. Aucun bouton de lecture, de mise en pause, d'avance rapide…

Le LimaTek Diskmaster (tel est le nom de l'appareil) se contente de lire la vidéo de A à Z, c'est tout. Comme vous pouvez le voir dans la petite vidéo ci-dessous, l'image est de mauvaise qualité et la vidéo est hyper saccadée (4 images pas seconde !). Seule la restitution audio reste correcte.

Même si la tentative prête à rire, on ne peut être qu'admiratif devant un tel exploit. u/GreedyPaint n'en a pas fini avec les projets hors normes, puisqu'il projette maintenant d'enregistrer un film complet sur un disque vinyle. Une démarche qui n'est pas sans rappeler cet autre développeur, qui a réussi à démarrer son PC sous DOS sur depuis ce même support d'enregistrement.