Risquer un cancer pour faire le buzz, cette nouvelle tendance sur les réseaux sociaux inquiète

Une nouvelle tendance circulant sur les réseaux sociaux fait réagir le ministre de la Santé qui tire la sonnette d'alarme et explique les dangers réels de la pratique. Voici ce qu'il faut savoir.

Les réseaux sociaux sont un formidable outil de découverte et de connexion avec des gens du monde entier. Voilà ce que l'on dirait idéalement. Cela reste en partie vrai, mais il ne faut pas occulter toutes les dérives que ces plateformes entraînent. À commencer par l'émergence de “tendances”, qui encouragent les internautes à faire certaines choses dans le but de faire le buzz. Certaines, bien qu'étranges, sont inoffensives comme celle qui a permis de vendre des sacs de courses 1000 €.

D'autres sont beaucoup plus problématiques. On se souvient de celle qui poussait à manger des capsules de lessive, avec les conséquences que l'on imagine. Ou bien celle où l'on devait se filmer traversant une voie ferrée juste avant qu'un train passe à toute vitesse. En ce moment, la tendance qui fait le plus parler d'elle est tout aussi dangereuse pour la santé. Elle porte plusieurs noms : sun-tattoo, burn-lines ou encore tan-lines, mais le principe est le même.

Cette nouvelle tendance sur les réseaux sociaux est très dangereuse

L'idée est de volontairement exposer une partie de votre peau au Soleil sans protection pour obtenir un “tatouage éphémère”. Autrement dit : faire en sorte que votre peau brûle. Une variante consiste à mettre de la crème solaire de manière très localisée, en formant un motif quelconque. Quoi qu'il en soit, c'est très nocif pour la santé et peut dans le pire des cas provoquer un cancer.

La tendance est majoritairement encouragée par des vidéos anglophones sur TikTok et Instagram. Face à l'ampleur du phénomène, le ministre de la Santé et de l'Accès aux soins Yannick Neuder a publié une vidéo sur X (Twitter) dans laquelle il rappelle qu'il ne faut surtout pas s'adonner à ce genre de pratique.

“Votre peau, c’est votre vie, vous n’en avez qu’une, ne la sacrifiez pas pour 30 secondes de buzz“, résume-t-il. En France, 112.960 à 194.800 des cancers de la peau diagnostiqués sont provoqués par une exposition excessive aux rayons UV selon les derniers chiffres de Santé publique France.