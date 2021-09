ID.3 GTX : vers un lancement de la GTI électrique en 2022 ?

En mai 2021, Volkswagen a présenté un concept-car inédit baptisé ID.X. Sorte d'hybride entre l'ID.3 et l'ID.4, cette sportive compacte affichait des performances solides avec ses 329 chevaux. Or, le modèle inspiré par ce concept-car, la ID.3 GTX, pourrait bien débarquer sur les marchés européens en 2022.

Comme vous le savez peut-être, les constructeurs automobiles se sont donnés rendez-vous à Munich à l'occasion du salon automobile IAA. Depuis l'ouverture du salon, nous avons eu le droit à de nombreuses annonces, à commencer la Mégane e-TECH de Renault, la Concept #1 de Smart ou encore BMW avec les Vision AMBY, un vélo et une moto électrique prometteur.

De son côté, Volkswagen aussi avait des nouveautés à présenter, à l'image du Volkswagen ID. Life, une citadine électrique proposée à seulement 25 000 € et dont le lancement est prévu pour 2025. Seulement, ce n'était pas la seule annonce du constructeur allemand. En effet, Ralf Brandstätter, directeur général de la marque, a confirmé lors du salon que la Volkswagen ID.3 se dotera prochainement d'une version sportive, tout comme la ID.4 avec la ID.4 GTX.

Volkswagen annonce l'ID.3 GTX pour 2022

Cette version compacte et sportive de la ID.3 est basée directement sur un concept-car dévoilé en mai 2021 par l'entreprise, à savoir l'ID.X. Pour rappel, cet hybride entre l'ID.3 et l'ID.4 promettait des performances solides avec une puissance de 329 chevaux pour un 0 à 100 km/h en 5,3 secondes seulement. Elle proposait une transmission intégrale et un mode Drift, pour ceux qui aiment faire chauffer la gomme durant leur rodéo.

Lors de la présentation de l'ID.X, le responsable avait assuré qu'il ne serait jamais commercialisé. Mais ce n'est pas pour autant que le constructeur n'allait pas s'en servir. De fait, on retrouvera de nombreux éléments de l'ID.X au sein de la future ID.3 GTX. On devrait retrouver le moteur de l'ID.X de 245 kW (333 chevaux), ainsi que les quatre roues motrices. En revanche, il se pourrait que cette ID.3 GTX embarque la même batterie que l'ID.3 dans sa configuration d'entrée de gamme, à savoir une batterie de 45 kWh pour 300 km d'autonomie.

Bien entendu, il faudra attendre davantage d'informations de la part de Volkswagen pour en savoir plus sur cette ID.3 GTX. Notons toutefois que le constructeur a bel et bien confirmé que la sportive électrique débarquera en 2022, sans plus de précision.

Source : Automobile Propre