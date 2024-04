Mercedes vient de dévoiler le G580 2025, son nouveau Classe G électrique, équipé de quatre moteurs et capable de réaliser des tours sur lui-même. Cette version électrique conserve l'esthétique robuste de la série avec des innovations technologiques avancées.

Le nouveau G580 2025 marque une étape importante dans la stratégie d'électrification de Mercedes. Conjuguant des innovations techniques avec le design emblématique du Classe G, ce nouveau modèle électrique met en avant des capacités dynamiques améliorées et des fonctionnalités adaptées aux nouveaux standards de la mobilité durable. Tout en maintenant ses lignes classiques et son allure robuste, le constructeur lui a intégré des technologies avancées pour optimiser tant son efficacité énergétique que son confort de conduite.

Il est équipé de quatre moteurs indépendants, le G580 dispose d'une puissance totale de 579 chevaux. Ceux-ci devraient donc lui permettre d'affronter des terrains difficiles avec aisance. Cette configuration permet non seulement une distribution précise du couple mais autorise également le véhicule à effectuer des rotations à 360 degrés, similaire à un tank, une fonctionnalité spectaculaire pour les manœuvres dans des espaces restreints.

Mercedes présente le G580, l'évolution électrique du Classe G

D'après Mercedes, le G580 excelle dans la rapidité de sa recharge. Il est capable de passer de 10 % à 80 % de charge en juste 32 minutes grâce à un système de charge de pointe de 200 kW. Avec une batterie de 116 kWh, il vise une autonomie adaptée aux longues distances. Même si le constructeur n’a pas dévoilé de chiffres, on s’imagine qu’il pourra parcourir au minimum 400 km sur une seule charge. Sans compromettre son design distinctif, la marque a également peaufiné l'aérodynamisme du véhicule pour favoriser une meilleure efficacité énergétique. C’est très subtile, mais un œil avertis notera que ses angles se sont effectivement adoucis.

Le confort et la praticité ne sont pas en reste, avec des ajustements comme plusieurs modes de freinage régénératif qui améliorent la conduite et minimisent potentiellement l'usage des freins traditionnels. Son intérieur est un mélange de luxe traditionnel et de technologie moderne, offrant des finitions haut de gamme et des options de personnalisation extensive. En plus, il est équipé d'un “capot transparent“, une fonctionnalité qui utilise des caméras pour montrer ce qui se trouve devant et sous le véhicule, bien pratique lors de la hors des sentiers battus.

Ces innovations techniques placent donc le G580 sur le haut de la marche dans le segment des SUV électriques de luxe, capable de combiner tradition et modernité. Son prix, bien que non confirmé, devrait avoisiner les 170 000 euros, correspondant à la catégorie premium de cette nouvelle version électrique du Classe G comme un certain Cybertruck.