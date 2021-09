Concept #1 : Smart dévoile son premier SUV compact électrique haut de gamme

Smart a dévoilé son premier SUV compact électrique Concept #1 à l’occasion du salon IAA Mobility de Munich, en Allemagne. Il est décrit comme un « aperçu du premier modèle de production de la nouvelle génération de véhicules entièrement électriques de Smart ».

Selon Smart, ce crossover compact à quatre places est un concept de quasi-production, même si le modèle de série comportera cinq places. Celui-ci reposerait sur l'architecture durable de Geely. Il mesurerait 4290 mm de long, 1910 mm de large et 1698 mm de haut, ce qui en fait la Smart la plus grande jamais conçue. Pour rappel, Geely et Daimler, la société mère de Mercedes-Benz, sont copropriétaires de la marque.

Les caractéristiques techniques précises doivent encore être confirmées, mais la voiture devrait offrir une autonomie très correcte pour son segment. Les temps de recharge devraient également être impressionnants, grâce à un système de 800 volts.

La voiture se veut futuriste et confortable

À l’intérieur, l'habitacle minimaliste est dominé par un énorme écran tactile de 12,8 pouces. Le constructeur a placé quatre sièges individuels et un plancher complètement plat pour agrandir l'espace des passagers arrière. Le système d’infodivertissement serait commandé par un “globe tridimensionnel” et dispose d'un système d'IA avancé pour apprendre les préférences du conducteur au fil du temps et offrir des fonctions plus prédictives.

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessous, les charnières des portes se trouveraient à l’avant et à l’arrière et le véhicule n’utilise pas de pilier B central. Le Smart Concept #1 se veut donc facile d’accès. Il y a déjà des voitures sur le marché qui intègrent ce design pour les portes, il ne s’agirait donc pas d’une nouveauté.

Smart promet de prendre en charge la technologie de recharge rapide et déploiera des mises à jour en temps réel, comme c’est par exemple le cas chez Tesla. Smart affirme également que la version de production bénéficiera du « plus haut niveau de maniabilité dynamique », sans donner plus de précisions. En ce qui concerne sa disponibilité, le crossover électrique devrait être fabriqué et commercialisé en Chine l'année prochaine et sera également disponible plus tard en Europe. On espère que Smart la proposera à un prix compétitif, puisqu’elle devra se frotter à prochaine voiture à moins de 25 000 dollars de Tesla.

Source : Smart