Volkswagen ID.4, le premier SUV électrique du géant allemand se dévoile

Comme prévu, Volkswagen a officiellement dévoilé l'ID.4 aujourd'hui. Au programme un SUV 100% électrique dérivé de l'ID.3 pour un tarif situé aux alentours entre 43 000 et 58 000 € selon le modèle.

Article rédigé par Driss Abdi

Dans le cadre de son Projet WayToZero pour une transformation vers la neutralité carbone, Volkswagen vient de dévoiler l'ID.4, son tout premier SUV électrique. Alors que les derniers modèles thermiques sont prévus pour 2033, le constructeur étoffe sa gamme de modèles 100% électriques après les e-Golf, e-Up! et autres ID.3. Cette dernière qui vient d'arriver en concession repose sur la même plateforme modulaire MEB que d'autres véhicules du groupe, dont la Volkswagen ID.4 qui se positionne sur un marché autrement plus porteur.

Cette dernière reprend les classiques du genre, non sans arborer un design plus moderne avec sa calandre pleine faisant la part belle aux feux à LED de série. La version haut de gamme proposera des phares IQ.Light LED matrix dynamiques qui génèrent un faisceau principal dynamique qui peut aussi accueillir le conducteur lorsqu'il s'approche de la voiture. Les feux arrière reposent pour leur part sur un système LED 3D.

Plus long que la Volkswagen ID.3, l'ID.4 dépasse même la Volkswagen Tiguan avec ses 4,58 mètres. L'espace à bord est très généreux grâce à la combinaison de portes à -faux réduits et d'un empattement conséquent de 2,77 mètres. Ajoutez à cela l'absence de tunnel central aux places arrière et l'ID.4 offre un espace digne des SUV du segment supérieur. Le coffre n'est pas en reste avec un volume de 543 litres contre 385 litres dans l'ID.3, et jusqu'à 1 5875 sièges rabattus.

Plus haut que l'ID.3, le SUV conserve néanmoins un Cx intéressant de 0,28 (coefficient de pénétration dans l'air), soit à peine plus que l'ID.3 (0,27). Un facteur important pour limiter la résistance au vent, afin d'optimiser la consommation d'énergie et donc l'autonomie.

Une seule (grosse) batterie pour la Volkswagen ID.4 au lancement

Disponible dans quatre coloris bleu, blanc, gris et jaune, la Volkswagen ID.4 sera uniquement commercialisée avec un type de batterie à l'instar de l'ID.3 au lancement. Contrairement à la berline qui embarque une batterie de 58 kW à refroidissement liquide en attendant des versions de 45 et 77 kWh, c'est donc cette dernière qui équipe le premier SUV électrique de la marque.

Intégrée entre les deux essieux avec un poids de près de 500 kg, elle promet une autonomie de 520 km (contre jusqu'à 542 km pour l'ID.3 dotée de la même batterie). Notez que la batterie est garantie pendant 8 ans ou 160 000 km. Côté recharge, Volkswagen annonce 30 minutes pour récupérer jusqu'à 320 km d'autonomie sur une borne à 125 kW.

Pas de changement non plus du côté de la dotation mécanique qui est la même que celle de la citadine ID.3. On retrouve donc le même moteur de 150 kW (204 ch) qui délivre 310 Nm de couple. Volkswagen annonce un 0 à 100 km/h en 8,5 secondes et une vitesse de pointe de 160 km/h. Des versions à deux roues motrices ou а transmission intégrale sont aussi attendues par la suite.

Un intérieur épuré

Si vous avez lu notre essai de la Volkswagen ID.3, vous savez déjà tout sur l'habitacle de l'ID.4 qui est un simple copier/coller. On retrouve donc le petit écran d'instrumentation derrière le volant ainsi que l'écran d'infodivertissement central jusqu'à 12 pouces.

La plupart des boutons cèdent la place à des commandes tactiles et à l'assistant vocal qu'on invoque avec la commande Bonjour ID. Le système s'inspire d'ailleurs largement du monde du smartphone avec des boutons tactiles sous l'écran principal qui offre plusieurs fonctionnalités en les utilisant avec un ou deux doigts. Et comme l'ID.3, la Volkswagen ID.4 offre de très nombreux rangements, notamment au niveau de la console centrale libérée du sélecteur de vitesse qui est désormais intégré sur la colonne de direction.

La commercialisation de la Volkswagen ID.4 sera calquée sur celle de l'ID.3, les retards en moins. Annoncée il y a un an, la compacte électrique était d'abord disponible à la réservation moyennant un acompte de 1 000 euros pour la version limitée 1st Edition. Une opération qui avait été couronnée de succès avec plus de 10 000 réservations enregistrées en 24 heures seulement.

Côté tarifs, les prix de la Volkswagen ID.4 n'ont pas n'a pas encore été officiellement communiqués en France. En revanche, en Allemagne, ils ont été officialisés. La 1st Edition, qui embarque la plupart des options, s'affichera au prix de 48 690 €, tandis que la ID.4 Pro coûtera 43 330 €. Enfin, la version 1st Max sera quant à elle proposée au prix de 58.440 €.